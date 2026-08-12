Od 18. avgusta ponovo naplata parkinga u Banjaluci

Iako su ostala otvorena pitanja u vezi sa odlukama Ustavnog suda, gradska Skupština dala je zeleno svjetlo za naplatu. Građanima ostaje da plate, a nadležnima da ponovo objašnjavaju da li je sve po zakonu.

Puj pike, ne važi se. Tako bi se mogla najkraće opisati višemjesečna, a nema greške ako kažemo i višegodišnja saga o parkingu u Banjaluci. Najnovija odluka je da se parking počinje naplaćivati od 18. avgusta. Ovaj put naplatu je aminovala Gradska skupština.

Iako nisu u potpunosti ispoštovane odluke Ustavnog suda RS, ako parkirate u Banjaluci, dužni ste da platite parking marka ili dvije, u zavisnosti od zone parkiranja. Ukoliko ne platite parking, doći će vam kazna.

Za gradsku vlast naplata parkinga nikada nije ni prestajala. Iako nezakonito, kapale su markice na račun. Zamjerio je Ustavni sud RS i to što nije Skupština grada donijela odluku o cijenama, i to je sada riješeno. Ali nije riješena zamjerka Ustavnog suda da naplatu parkinga ne može da obavlja gradsko odjeljenje, već komunalno preduzeće.

"Kada se razriješi sve što je potrebno da se razriješi vezano za određene presude i za preuzimanje ZIBL-a 100% od grada, onda se stvara mogućnost evo ja izražavam svoju nadu da će to biti veoma brzo, radimo posvećeno na tome Grad onda može, odnosno gradonačelnik, da predloži Skupštini grada da se ZIBL-u povjeri djelatnost naplate parkinga. Onda opet neće biti nikakvih dilema", navela je gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

Gradska vlast poručuje da je najvažnije da je sve po zakonu. U slučaju parkinga, naplata je malo bila zakonita, pa malo nezakonita, a sada opet nezakonito ozakonjena, jer ono što je Ustavni sud rekao još nije urađeno. Ali ovaj put odluka je izglasana u Skupštini grada podizanjem ruku odbornika, iako nisu sigurni da je sve po zakonu.

"Evo, da ne budemo mi više oni koji su optuživani za loše stanje u gradu, da mi blokiramo određene stvari, da ne dozvoljavamo da se Banjaluka razvija, usvojili smo tu odluku gradonačelnika uz informaciju da ćemo, ukoliko ne bude neko od građana koji je do sada podnosio, sigurno mi odbornici uputiti na ocjenu ustavnosti i zakonitosti tu odluku. I ako se ispostavi da je gradonačelnik slagao, odnosno da je prevario nas odbornike prilikom izglasavanja te odluke, tražio sam tokom svoje diskusije da naredne dvije godine ne pričamo o tome", kazao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Dok se ustanovi da li su odbornici prevareni i da li će nakon upućene inicijative za ocjenu ustavnosti Ustavni sud opet reagovati zbog naplate parkinga u gradu, građani, prevareni ili ne, plaćaće parking.

Cijena parkinga u nultoj i prvoj gradskoj zoni za sat vremena je 2 KM. U drugoj zoni za sat vremena parkiranja plaćate 1 marku. Cjelodnevno parkiranje u prvoj gradskoj zoni je 7 KM, a u drugoj 5 KM. Mjesečna parking karta za prvu zonu košta 100, a za drugu 60 KM.

Jasno su definisane i kazne. Za prekoračeno vrijeme određeno plaćenom kartom, neplaćanje parkinga, uplatu pogrešne zone, zauzimanje dva ili više obilježenih mjesta, propisana je novčana kazna od 50 KM. Ali ni riječi o kaznama za odgovorne ukoliko se ustanovi da su građani opet prevareni i da je ova odluka o naplati parkinga neustavna.