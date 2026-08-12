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Mali Bogdan nestao tokom ljetovanja u Albaniji: Porodica moli za pomoć

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 19:21

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Море је велика слана водена површина која је дио океана и која је најчешће дјелимично окружена копном.
Foto: pexels/Salim Chauhan

Već nekoliko sati traga se za dječakom po imenu Bogdan, starim četiri godine, koji je došao iz Sjeverne Makedonije, a nestao je u oblasti Alto Mare u Albaniji.

Članovi porodice pretražili su okolinu i obavijestili i policiju u Golemu, ali dijete do sada, prema njihovoj prijavi, još nije pronađeno.

Bogdan je posljednji put viđen u zelenom kupaćem kostimu, sa pištoljem-igračkom na vodu u ruci.

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Njegova majka Sanja prolazi kroz veoma teške trenutke, dok porodica moli za pomoć sve koji se nalaze u blizini plaže ili u okolnim područjima.

Ako ste vidjeli dijete ili imate makar i najmanju informaciju, odmah obavijestite policiju, apeluju albanski mediji.

(Telegraf.rs)

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Albanija

nestao dječak

Ljetovanje

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