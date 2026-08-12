Mali Bogdan nestao tokom ljetovanja u Albaniji: Porodica moli za pomoć

Autor:ATV redakcija
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Već nekoliko sati traga se za dječakom po imenu Bogdan, starim četiri godine, koji je došao iz Sjeverne Makedonije, a nestao je u oblasti Alto Mare u Albaniji.
Članovi porodice pretražili su okolinu i obavijestili i policiju u Golemu, ali dijete do sada, prema njihovoj prijavi, još nije pronađeno.
Bogdan je posljednji put viđen u zelenom kupaćem kostimu, sa pištoljem-igračkom na vodu u ruci.
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Njegova majka Sanja prolazi kroz veoma teške trenutke, dok porodica moli za pomoć sve koji se nalaze u blizini plaže ili u okolnim područjima.
Ako ste vidjeli dijete ili imate makar i najmanju informaciju, odmah obavijestite policiju, apeluju albanski mediji.
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