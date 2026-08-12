Zašto je važno istuširati se poslije kupanja u moru?

Jedan od najljepših ljetnih osjećaja je izlazak iz mora i sušenje na suncu. Mnogi tada i ne pomišljaju na tuširanje, pogotovo ako planiraju da se ubrzo ponovo okupaju. So koja ostaje na koži i kosi nekima je čak neizostavni dio boravka na plaži.

Ipak, ostavljanje morske vode na tijelu nije uvijek najbolja ideja. Osim soli, na koži mogu ostati pijesak, sitni morski organizmi i ostaci algi, dok kombinacija svega toga sa suncem i visokim temperaturama kod osjetljivijih osoba može izazvati suvoću, zatezanje i iritaciju.

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Zbog toga jednostavno ispiranje tijela običnom vodom nakon kupanja može biti korisna ljetna navika.

So može da ostavi kožu suvom i zategnutom

Kada izađemo iz mora, voda koja je ostala na koži postepeno isparava, ali kristali soli ostaju na njenoj površini.

Posljedica može biti osjećaj suvoće i zatezanja, posebno kod ljudi čija je koža i inače sklona isušivanju.

Tokom dana na plaži koža je istovremeno izložena suncu, vjetru i visokim temperaturama, što može dodatno pogoršati situaciju. Poslije nekoliko sati mogu se pojaviti:

hrapavost kože;

perutanje;

svrab;

crvenilo;

neprijatan osjećaj zategnutosti.

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Osjetljiva koža može burnije da reaguje

Morska voda ne djeluje isto na svakoga. Dok pojedini ljudi neće primjetiti nikakve posljedice, kod drugih se mogu javiti svrab, peckanje ili crvenilo.

Posebno neprijatno može biti ako na koži postoje male ogrebotine, ranice ili iritacije nastale nakon brijanja ili depilacije. So može dodatno pojačati peckanje na takvim mjestima.

Kratko ispiranje čistom vodom nakon izlaska iz mora može pomoći da se ukloni so i smanji neprijatan osjećaj.

Iz mora na kožu ne donosimo samo so

Morska voda nije sterilna. U njoj žive brojni mikroorganizmi, plankton i alge, čiji sitni ostaci nakon plivanja mogu završiti na koži ili kupaćem kostimu.

U najvećem broju slučajeva to neće izazvati nikakav problem. Međutim, kod osjetljivijih osoba, kao i nakon boravka u vodi u kojoj je povećana koncentracija određenih algi ili drugih organizama, mogu se pojaviti osip, svrab ili crvenilo.

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Tuširanjem zato ne uklanjamo samo morsku so, već i druge ostatke koji su se tokom kupanja zadržali na tijelu.

Dugo nošenje mokrog kupaćeg može dodatno da iritira kožu

Morska voda ostaje i u materijalu kupaćeg kostima. Ako ga dugo ne skinemo, koža je istovremeno izložena vlazi, soli, toploti i trenju.

Iritacija se posebno može pojaviti na pregibima i dijelovima tijela na kojima kupaći kostim čvrsto prijanja uz kožu.

Zbog toga je nakon posljednjeg ulaska u more tog dana poželjno skinuti mokar kupaći kostim i isprati tijelo.

Morska so ostavlja trag i na kosi

Talasasta kosa karakteristična za dane provedene na moru mnogima izgleda odlično, ali morska voda može imati i drugu stranu.

Često izlaganje soli može učiniti kosu suvom i grubom, a vlasi se mogu lakše zamrsiti i postati sklonije pucanju. Kombinacija soli, jakog sunca i vjetra posebno može uticati na kosu koja je već suva, oštećena, farbana ili hemijski tretirana.

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Zato je korisno isprati kosu običnom vodom nakon boravka u moru.

Ne treba zaboraviti ni kožu glave

Posljedice morske vode nisu ograničene samo na vlasi. So se zadržava i na koži glave, pa kod pojedinih ljudi može izazvati suvoću, svrab ili osjećaj zatezanja.

Ako tokom ljetovanja primijetite da vas koža glave nakon dana provedenog na plaži svrbi više nego inače, temeljno ispiranje kose i kože glave običnom vodom može biti korisno.

Da li je tuširanje potrebno poslije svakog kupanja?

Ako tokom dana više puta ulazite u more, nema potrebe da nakon svakog kupanja koristite gel za tuširanje i šampon. Prečesto korišćenje sredstava za čišćenje može i samo doprinijeti isušivanju kože.

Dovoljno je ispiranje običnom vodom kako biste uklonili višak soli, pijesak i druge ostatke iz mora.

Nakon posljednjeg kupanja tog dana možete se temeljnije istuširati, a zatim na još blago vlažnu kožu nanijeti hidratantni losion ili kremu.

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I kosu je dobro temeljno isprati. Ako je nakon boravka u moru posebno suva, mogu pomoći regenerator ili hidratantna njega.

Ukoliko se nakon kupanja pojave izraženo crvenilo, intenzivan svrab, osip, otok ili drugi neuobičajeni simptomi koji ne prolaze, ne treba automatski pretpostaviti da je za njih odgovorna samo morska so.

Ovaj osjećaj soli na koži mnogima je neraskidivo povezan sa ljetom i odmorom. Ipak, kada završite sa kupanjem za taj dan, nekoliko minuta provedenih pod tušem može biti jednostavan način da kožu i kosu oslobodite svega što je na njima ostalo nakon boravka u moru.