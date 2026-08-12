Logo

Evropljani se spremaju za ekstremnije vrućine: Temperatura raste brže nego na ostalim kontinentima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 16:36

Komentari:

0
Жене трче поред прскалице испред зграде Рајхстага у љетње јутро у Берлину, у Њемачкој, у уторак, 11. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Milioni ljudi širom Evrope spremaju se za još jedan vreli talas i još ekstremnije vrućine.

U Francuskoj, Italiji i Španiji, očekuje se da će se oko 92 miliona ljudi danas suočiti sa temperaturom iznad 35 stepeni Celzijusovih.

Ненад Рашковић

Srbija

Pretučeni Nenad Rašković prebačen u Beograd na liječenje

Novi toplotni talas dolazi nakon što je zapadna Evropa zabilježila svoj najtopliji period u junu i julu otkad postoje mjerenja, saopšteno je ranije iz službe EU za klimatske promjene "Kopernikus".

Prema podacima "Kopernikusa", temperatura u Evropi raste dvostruko brže nego na drugim kontinentima.

Njemačka meteorološka služba prognozirala je da će temperatura danas dostići 34 stepena Celzijusova, javlja "Dojče vele".

Meteorolozi najavljauju da će temperatura sutra porasti na 37 stepeni, a do petka čak na 39 stepeni Celzijusovih u većem dijelu zapadne i južne Njemačke.

Ovaj toplotni talas je treći udar ekstremne vrućine koji je Njemačka doživjela ovog ljeta.

Dugotrajna vrućina je dovela do pada vodostaja Rajne na rekordno nizak nivo u pojedinim oblastima. Rajna je jedan od glavnih vodenih puteva u Evropi za transport žita, minerala, goriva i druge robe.

старац

Region

Penzioner ostao bez 120.000 evra zbog prevare sa kriptovalutama

Suša utiče i na životnu sredinu Njemačke i na njenu ekonomiju, a kompanije koje se oslanjaju na robu koja se obično transportuje vodom suočavaju se sa problemima zbog nedostatka snabdijevanja.

Ekstremno visoka temperatura preko 35 stepeni Celzijusovih prognozira se i za Francusku, Španiju i Italiju.

Najnoviji udar ekstremne vrućine dolazi samo nekoliko sedmica nakon što su se Francuska i Španija suočile sa nekim od najgorih šumskih požara u svojoj istoriji.

U Španiji, gdje je nekoliko šumskih požara i dalje aktivno, nacionalna meteorološka agencija AEMET upozorava na temperaturu veću od 35 stepeni Celzijusovih.

U međuvremenu, milioni ljudi hrle u Španiju kako bi danas, odnosno večeras, posmatrali potpuno pomračenje Sunca.

Španske vlasti rasporedile su više od 33.000 pripadnika policije na područja za posmatranje pomračenja i pristupne tačke.

илу-пожар-гашење ватре-ватрогасци

Srbija

Buknuo veliki požar na farmi, gori hiljade tona slame i sijena

Vlasti rade na sprečavanju ovih okupljanja koja dovode do izbijanja novih šumskih požara, savjetujući posjetiocima da ne pale vatru, ne bacaju smeće i ne parkiraju svoja vozila u područjima sa suvom vegetacijom.

"Visoka temperatura, akumulirana suvoća vegetacije i intenzivan pritisak na prirodna područja zbog planiranog putovanja zahtijevaju ekstremne preventivne mjere", rekao je ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande-Marlaska.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Evropa

vrućina

toplotni talas

visoke temperature vazduha

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Užas u Zagrebu: Pakistanac silovao Nepalku, držao je zaključanu 20 sati

1 d

0
Облачно вријеме и олуја

Svijet

Snažna oluja odnijela tri života, milioni potrošača bez struje

1 d

0
Грмљавина, невријеме

Društvo

Bliži se kraj paklenim vrućinama: Spremite se za pljuskove i grmljavinu

1 d

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Kamion udario ženu u prijedorskom naselju

1 d

0

Više iz rubrike

Облачно вријеме и олуја

Svijet

Snažna oluja odnijela tri života, milioni potrošača bez struje

1 d

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Серакоца близу Катаније, Италија, рано ујутро у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Erupcija Etne paralisala Siciliju: Hiljade putnika zarobljeno, otkazano 190 letova

1 d

0
Медуза је један од морфолошких облика жарњака који води слободнопливајући начин живота, размножава се полно и има облик звона чиме се разликује од другог облика - полипа

Svijet

Invazija meduza: Zašto je zaustavljen rad tri reaktora u u najvećoj francuskoj nuklearnoj elektrani?

1 d

0
гром ударио у Ајфелов торањ у Паризу

Svijet

Munja udarila u zatvor! Povrijeđeno 16 zatvorenika

1 d

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima