Žena koju je udario kamion hitno prebačena na UKC

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Žena M. R. iz Prijedora povrijeđena je danas nakon što ju je udario kamion u prijedorskom naselju Gomjenica, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

U saobraćajnoj nesreći učestvovali su teretno vozilo kojim je upravljao vozač Z. K. iz Prijedora i pješakinja M. R. Zbog težine zadobijenih povreda, povrijeđena žena je nakon ukazivanja prve pomoći hitno prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. Hronika Kamion udario ženu u prijedorskom naselju Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, prenosi Srpskainfo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.