Žena koju je udario kamion hitno prebačena na UKC

Autor:ATV redakcija
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Žena M. R. iz Prijedora povrijeđena je danas nakon što ju je udario kamion u prijedorskom naselju Gomjenica, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.
U saobraćajnoj nesreći učestvovali su teretno vozilo kojim je upravljao vozač Z. K. iz Prijedora i pješakinja M. R.
Zbog težine zadobijenih povreda, povrijeđena žena je nakon ukazivanja prve pomoći hitno prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Hronika
Kamion udario ženu u prijedorskom naselju
Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, prenosi Srpskainfo.
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