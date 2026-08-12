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Žena koju je udario kamion hitno prebačena na UKC

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 17:34

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Žena M. R. iz Prijedora povrijeđena je danas nakon što ju je udario kamion u prijedorskom naselju Gomjenica, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

U saobraćajnoj nesreći učestvovali su teretno vozilo kojim je upravljao vozač Z. K. iz Prijedora i pješakinja M. R.

Zbog težine zadobijenih povreda, povrijeđena žena je nakon ukazivanja prve pomoći hitno prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Kamion udario ženu u prijedorskom naselju

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, prenosi Srpskainfo.

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UKC Republike Srpske

Povrijeđen pješak

Prijedor

Republika Srpska

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