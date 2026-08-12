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Teška nesreća: Motocikl udario u vatrogasno vozilo, oba izgorjela

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 13:38

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Тешка несрећа: Мотоцикл ударио у ватрогасно возило, оба изгорјела
Foto: Bljesak.info

Muškarac inicijala A. K. (1986.) teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na putu za Gorance, u kojoj su učestvovali motocikl i vatrogasno vozilo,

Ova informacija potvrđena je za Bljesak.info iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Kako su naveli iz Odjela za odnose s javnošću SKB-a Mostar, povrijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne povrede, dominantno u vidu opeklina.

Pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivnog liječenja SKB-a Mostar, gdje mu se pruža potrebna medicinska skrb.

Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srijedu, 12. kolovoza, na putu za Gorance sudarili su se motocikl i vatrogasno vozilo, nakon čega su oba vozila zahvaćena požarom, ranije je potvrđeno iz Operativnog centra.

U požaru je izgorjela kabina vatrogasnog kamiona marke Iveco, dok marku motocikla nije bilo moguće utvrditi jer je vozilo u potpunosti izgorjelo.

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Tagovi :

Vatrogasno vozilo

Saobraćajna nesreća

Mostar

Motocikl

požar

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