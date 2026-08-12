Teška nesreća: Motocikl udario u vatrogasno vozilo, oba izgorjela

Autor:ATV redakcija
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Muškarac inicijala A. K. (1986.) teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na putu za Gorance, u kojoj su učestvovali motocikl i vatrogasno vozilo,
Ova informacija potvrđena je za Bljesak.info iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
Kako su naveli iz Odjela za odnose s javnošću SKB-a Mostar, povrijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne povrede, dominantno u vidu opeklina.
Sudar motocikla i cisterne na Gorancima. pic.twitter.com/nHPBYpvtrw— hercegovina.info (@hercegovinainfo) August 12, 2026
Pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivnog liječenja SKB-a Mostar, gdje mu se pruža potrebna medicinska skrb.
Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srijedu, 12. kolovoza, na putu za Gorance sudarili su se motocikl i vatrogasno vozilo, nakon čega su oba vozila zahvaćena požarom, ranije je potvrđeno iz Operativnog centra.
U požaru je izgorjela kabina vatrogasnog kamiona marke Iveco, dok marku motocikla nije bilo moguće utvrditi jer je vozilo u potpunosti izgorjelo.
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