Akcija ”Brazil”: Osumnjičeni za šverc 50 kilograma skanka na ispitivanju u tužilaštvu

Goran Lajić i Draženka Ugrenović iz Gradiške i Slaven Butigan iz Neuma osumnjičeni za krijumčarenje 50 kilograma skanka, sprovedeni su danas na ispitivanje u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

U pratnji Sudske policije Republike Srpske oni su u tužilaštvo dovedeni iz pritvorske jedinice KPZ Banjaluka u kojoj se nalaze od početka aprila nakon što su uhapšeni u akciji ”Brazil” u Gradišci.

S obzirom da se u pritvoru nalaze već četiri mjeseca, očekuje se da će tužilaštvo uskoro okončati istragu protiv njih i donijeti konačnu tužilačku odluku u predmetu.

Akcija ”Brazil” sprovedena je 2. aprila i osim navedenih uhapšeni su još i Srđan Nikolić i Draženkin suprug Mirko Ugrenović zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom, dok se Mirko Ugrenović tereti i za nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Akcija je sprovedena nakon što je na putu Kozarska Dubica - Gradiška, u mjestu Draksenić, policija presrela automobil koji je prevozio 45 kilograma marihuane. Manji dio droge od oko pet kilograma otkriven je na području sela Demirovac, a još 300 grama marihuane otkriveno je u vodokotliću kuće koju je koristio bračni par Ugrenović.

Prema informacijama iz istrage drogu je nabavio Lajić, te je predao Butiganu radi daljeg transporta u koji su bili uključeni i ostali osumnjičeni, a neki kao izvidnica, odnosno ”čistači” čiji je zadatak bio da ostale upozore ukoliko na putu naiđu na policijske patrole.