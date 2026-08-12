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Podignuta optužnica protiv Admira Arnautovića "Šmrka" i Adnana Maglića zbog trgovanja drogom i oružjem

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 11:04

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Подигнута оптужница против Адмира Арнаутовића "Шмрка" и Аднана Маглића због трговања дрогом и оружјем

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla zbog sumnje da su planirali, pripremali i vršili neovlašćeni međunarodni promet opojnim drogama, te vršili neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom.

Optuženi se terete da su u periodu od 2019. do 2022. godine, obojica kao korisnici kriptovanih aplikacija "SKY Ecc", zajedno sa više njima poznatih osoba, na području BiH i zemalja EU planirali, pripremali i vršili neovlašćeni međunarodni promet opojnim drogama, te vršili neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom.

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Optužnicom je obuhvaćen nezakonit promet opojne droge kokain, kao i opojne droge hašiš, koja je na ilegalnom narko-tržištu prodavana za cijenu od 31-38 hiljada evra za 1 kg kokaina i 2.400-3.500 evra za jedan kilogram opojne droge hašiš.

Nadalje, optuženi se terete za nedozvoljen promet oružja, snajperskih i automatskih pušaka i pištolja, kao i da su planirali nanošenje teških tjelesnih ozljeda jednoj estradnoj ličnosti koja boravi izvan BiH.

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Optuženi se terete i za pranje novca, odnosno da su novac stečen nezakonitim aktivnostima koristili za kupovinu više nekretnina, vozila, pokretne imovine, koju su registrovali na sebe ili sebi bliske osobe. U toku postupka biće traženo oduzimanje ove nezakonito stečene imovine.

Optuženima se na teret stavljaju krivična djela Organizovani kriminal iz člana 250., Neovlašćeni promet opojnim drogama iz člana 195., Neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193., Pranje novca iz člana 209. KZ BiH, Teška tjelesna ozljeda iz člana 172. KZ FBiH.

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Admir Arnautović Šmrk

Tužilaštvo BiH

Adnan Maglić Magla

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