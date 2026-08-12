Preminula Mirjana Gradina

U Istočnom Sarajevu preminula je specijalista anestezije i reanimacije u Bolnici "Srbija" doktorka Mirjana Gradina, saopšteno je iz ove Bolnice.

- Zauvijek nas je napustila izuzetna doktorica, veliki čovjek i žena čije su znanje, humanost i predanost ostavili dubok trag u našoj ustanovi i regiji – dr Mirjana Gradina - saopštili su iz Bolnice "Srbija".

Dr Mirjana Gradina, specijalista anestezije i reanimacije rođena je 1943. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završila je u Sarajevu, a specijalistički ispit iz anestezije i reanimacije položila je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Do početka ratnih dešavanja, bila je stalno zaposlena u Kliničkom centru u Sarajevu u Službi za anesteziju i reanimaciju i intenzivno liječenje.

Nakon izbijanja ratnih dejstava, Gradina dolazi u Bolnicu Kasindo, dobrovoljno, gdje učestvuje u formiranju Službe za anesteziju i reanimaciju i Odjeljenje hirurgije, tek osnovane opšte bolnice u Kasindolu.

- Njen angažman i ogromno iskustvo i znanje omogućuje nam da u periodu od dvije nedjelje uspijemo da formiramo neophodne službe u okviru hirurgije kako bi se mogle izvesti prve operacije u septembru 1992. godine u opštoj anesteziji - ističe se u objavi.

Veliko iskustvo i znanje doktorice Mirjane Gradine omogućilo je i hitno formiranje Odjeljenja za intenzivno liječenje što je u tom trenutku bila nasušna potreba.

Svojim znanjem i pregalaštvom u toku ratnih zbivanja, svi oni kako ranjeni, tako i oboljeli imali su mogućnost da iz ove oblasti dobiju visok nivo zdravstvene zaštite. Zbog nedostatka kadra iz ove medicinske djelatnosti, kako visoke stručne spreme, tako i srednje stručne spreme, njenim maksimalnim zalaganjem uspjeli smo to nadoknaditi i naši bolesni i povrijeđeni nisu bili uskraćeni za visok nivo zdravstvene zaštite, napisali su u objavi na Fejsbuku.

- Posebno moramo biti zahvalni na njenoj hrabrosti da, iako je stanovala na graničnom dijelu, pored Vrbanje mosta i svakodnevno je bila životno ugrožena, nije prezala od toga da sve četiri godine ratnih zbivanja dođe na svoje radno mjesto u bilo koje doba - naveli su.

Nakon završetka ratnih zbivanja nastavlja svoj stručni rad u okviru KC Srpsko Sarajevo unapređujući rad Službe za anesteziju i reanimaciju i intenzivno liječenje i svrstavajući je u sam vrh ovih disciplina u Republici Srpskoj.

Dr Mirjana Gradina je učinila maksimum i dala sve od sebe da pomogne našem narodu i sjećaćemo je se po tome da smo imali sreću da imamo jednog od rijetkih stručnjaka ne samo kod nas nego i u cijeloj Republici Srpskoj. Neizmjerno joj hvala za sve sto je učinila za KC Srpskoj Sarajevo i narod ovoga kraja.

- Ostaćeš u sjećanju svima kojima si pomogla, svima sa kojim si radila i svim zaposlenim KC Srpsko Sarajevo, današnje Bolnice "Srbija" - saopštili su.

Sahrana Mirjane Gradine je u četvrtak 13. avgusta 2026. godine sa opelom koje će početi u 11.40 časova, a sahrana u 12.15 časova na groblju Bare u Sarajevu.