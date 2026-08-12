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Kamp „Mladi, uzvodno!“ okupio oko 150 mladih u Foči

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 11:10

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Камп „Млади, узводно!“ окупио око 150 младих у Фочи
Foto: Ustupljena fotografija

Povodom Međunarodnog dana mladih, u periodu od 11. do 13. avgusta, u Foči se održava kamp „Mladi, uzvodno!“, koji je okupio oko 150 mladih iz Republike Srpske.

Kamp je organizovao Omladinski savjet Republike Srpske u saradnji sa Savezom studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Foči, uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, sa ciljem povezivanja mladih, razmjene iskustava, druženja i promovisanja zdravih životnih vrijednosti.

Prvi dan kampa bio je posvećen upoznavanju i povezivanju učesnika. Nakon registracije i smještaja, mladi su slobodno vrijeme proveli u prirodi i uživali u ljetnim čarima Foče.

Centralni dio otvaranja bilo je predavanje „Vrline i život mladih“, koje je otvorilo razgovor o vrijednostima, izborima i izazovima sa kojima se mladi danas susreću.

Tokom narednih dana učesnike očekuje bogat program i brojne aktivnosti u prirodi, među kojima su rafting, kanjoning i pješačenje do Trnovačkog jezera.

Kamp „Mladi, uzvodno!“ predstavlja priliku da se mladi povežu, steknu nova iskustva, upoznaju prirodne ljepote Foče i kroz zajedničke aktivnosti razgovaraju o temama koje su važne za njihovu sadašnjost i budućnost.

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Tagovi :

Foča

Omladinski savjet Srpske

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