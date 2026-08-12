Međunarodni dan mladih: Prilika da se skrene pažnja na njihov položaj

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan mladih, koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine, a prvi put je obilježen 12. avgusta 2000. godine.

Cilj obilježavanja ovog dana jeste skretanje pažnje na pitanja sa kojima se mladi suočavaju, ali i promovisanje njihovog učešća u društvenom, ekonomskom i političkom životu.

Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posebno naglašava značaj mladih u vremenu brzih društvenih i tehnoloških promjena, kao i potrebu da im se omogući da aktivno učestvuju u kreiranju odluka koje utiču na njihov život i budućnost.

Među najznačajnijim pitanjima koja se vezuju za položaj mladih su dostupnost kvalitetnog obrazovanja, zapošljavanje, uslovi rada, stambeno pitanje, mentalno blagostanje, učešće u javnom životu i mogućnosti za profesionalni razvoj.

Poseban izazov za brojne zemlje predstavlja odlazak mladih, zbog čega se sve više pažnje posvećuje stvaranju uslova za njihovo zapošljavanje, ekonomsku nezavisnost i ostanak u lokalnim zajednicama.

Međunarodni dan mladih prilika je i da se istakne značaj njihovog učešća u donošenju odluka, jer mladi čine značajan dio svjetske populacije i predstavljaju važan resurs za razvoj društva.

Obilježava se svake godine 12. avgusta, kroz različite aktivnosti, konferencije, radionice i kampanje posvećene mladima i pitanjima koja su za njih od značaja.