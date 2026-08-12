Danas slavimo prepodobnu mati Angelinu srpsku: Ako nemate novca, uradite ovo

Prepodobna mati Angelina, prije nego što se zamonašila zvala se Angelina Branković i bila je ćerka Đorđa Arijanita Komnina, srednjovekovnog gospodara oblasti Konjuha i Škumbe i supruga Stefana Brankovića, sina srpskog despota Đurađa Brankovića.

U narodnoj tradiciji ova srpska svetiteljka je upamćena kao izuzetno obrazovana, mudra i lijepa žena koja još od djetinjstva nije „ispuštala knjigu iz ruku“.

Za slijepog Stefana, izgnanog srpskog despota, se udala novembra 1460. godine. Kratko su živjeli u Albaniji dok su poslije život proveli u siromaštvu u Italiji.

Život Svete srpske mati Angeline bio je izuzetno težak - nadživela je muža, oba sina i ćerku Maru. Tri puta je bila prinuđena da prenosi mošti svog muža, a dobar dio života je bila prognana od strane ostale srpske vlastele.Ne zna se pouzdano kada se Angelina zamonašila. Zna se da je, uprkos siromaštvu, bila ktitorka velikog broja manastira i da je ostatak života provela u molitvi i tišini, bdijući nad moštima supruga i sinova.

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Preminula je 1520. godine i sahranjena je prvo u svom manastiru Sretenju, a potom su njene mošti prenijete u manastir Krušedol i položene u kovčeg zajedno sa moštima njenog sina Jovana. Turci su 1716. zapalili manastir Krušedol zajedno sa moštima svih Brankovića.

Ipak, narod nije zaboravio ovu hrišćansku mučenicu! Kult Prepodobne mati Angeline u Srbiji se javio veoma rano – njeno prvo žitije pojavljuje se već u 16. vijeku, a slično je i sa službom.

Zbog ljubavi i blagosti kojom je zračila za života, ova svetiteljka se kroz cijelu službu i danas oslovljava kao mati, prepodobna, preblažena, prisnoblažena, dostoblažena, blažena… Prepodobna Angelina pominje se i u Službi njenog sina - svetog Jovana i u Zajedničkoj službi svim Svetim Brankovićima, a njen lik se pojavljuje na svim ikonama ove srpske mučeničke porodice. Kako je dobar dio života provela u bedi i teškom životu, seleći se i bežeći, mati Angelina danas se smatra zaštitnicom siromašnih i ugnjetavanih.

Ona sve vjernike uči, a o tome svjedoči i njen čitav život, da fizička beda nije važna dokle god je srce ispunjeno. Duhovna beda je mnogo opasnija i zato, narod kaže, da na današnji dan svako u molitvi treba da pomjene Prepodobnu mati Angelinu kako bi nam ona pomogla da život dovedemo u red.

(kurir)