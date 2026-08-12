Kampanja "Ili mobilni ili volan" počinje danas u Banjaluci

Preventivna aktivnost "Ili mobilni ili volan" biće realizovana tokom avgusta mjeseca 2026. godine, sa ciljem podizanja svijesti svih učesnika u saobraćaju, a posebno vozača, o opasnostima i rizicima koji nastaju usljed korišćenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom.

Kampanja će biti usmjerena na promociju odgovornog ponašanja u saobraćaju i ukazivanje na značaj potpune usmjerenosti vozača na upravljanje vozilom i praćenje saobraćajne situacije.

Zvanični početak preventivne aktivnosti planiran je za 12. avgust 2026. godine, na lokaciji kod Nestro pumpe na zapadnom tranzitu u Banjaluci, sa početkom u 10.00 časova, kada će biti predstavljeni ciljevi i osnovne poruke kampanje, kao i aktivnosti koje će se realizovati tokom njenog trajanja.

Preventivnu aktivnost realizovaće Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Auto-moto savez Republike Srpske, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i sredstvima javnog informisanja.

UPOTREBA MOBILNOG UREĐAJA – ČETIRI PUTA VEĆI RIZIK ZA NASTANAK SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje predstavlja jedan od najznačajnijih oblika ometanja vozača. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, vozači koji koriste mobilni telefon tokom vožnje imaju približno četiri puta veći rizik od učešća u saobraćajnoj nezgodi u odnosu na vozače koji ga ne koriste.

Korišćenje telefona tokom vožnje usporava vrijeme reakcije, otežava održavanje vozila u saobraćajnoj traci i održavanje bezbjednog odstojanja, dok slanje i čitanje tekstualnih poruka dodatno povećava rizik, jer zahtijeva vizuelno i manuelno odvraćanje pažnje od saobraćajne situacije.

Ometanje vozača može se posmatrati kroz više različitih oblika. Evropska komisija razlikuje vizuelno, manuelno i kognitivno ometanje. Vizuelno ometanje nastaje kada vozač skreće pogled sa puta i saobraćajnog okruženja, manuelno kada uklanja jednu ili obje ruke sa upravljača radi obavljanja druge aktivnosti, dok kognitivno ometanje nastaje kada je pažnja vozača usmjerena na aktivnosti koje nisu povezane sa upravljanjem vozilom. Upotreba mobilnog telefona može istovremeno obuhvatiti sva tri oblika ometanja, posebno prilikom pisanja poruka, pretraživanja sadržaja ili korišćenja društvenih mreža.

Posljedice ometanja vozača mogu biti različite, ali u najvećoj mjeri obuhvataju produženo vrijeme reakcije, smanjenu sposobnost praćenja saobraćajne situacije, veće odstupanje od saobraćajne trake i propuštanje važnih informacija iz neposrednog okruženja. Poseban rizik predstavljaju aktivnosti koje zahtijevaju vizuelno odvajanje pažnje od puta, jer vozač u tim trenucima može propustiti da uoči pješaka, biciklistu, vozilo koje se približava ili drugu

Prema podacima Evropske opservatorije za bezbjednost saobraćaja, gotovo svaki treći evropski vozač priznaje da je koristio mobilni telefon u ruci za razgovor tokom vožnje, dok gotovo svaki četvrti navodi da je tokom vožnje provjeravao tekstualne poruke ili sadržaje na društvenim mrežama. Upotreba mobilnog telefona u ruci tokom vožnje, prema rezultatima istraživanja koje navodi Evropska komisija, može povećati rizik od nastanka saobraćajne nezgode približno 2,5 puta.

STATISTIKA U REPUBLICI SRPSKOJ

U saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj u 2025. godini smrtno je stradalo 128 lica.

U odnosu na 2021. godinu, broj poginulih je povećan za čak 27 lica.

Prema podacima MUP-a Republike Srpske, kad je u pitanju starosna dob poginulih, najviše poginulih je u granicama od 41 do 50 godine.

Većina nezgoda dogodila se u dnevnim uslovima odvijanja saobraćaja (između 12 i 14 časova).

Prema kategoriji puta najviše nezgoda se dogodilo na ulicama u naselju.

U periodu od 2021. do 2025. godine broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj pokazuje promjenljiv trend, pri čemu je najmanji broj zabilježen 2024. godine (94), nakon čega je u 2025. godini uslijedio značajan porast na 128 poginulih lica.

U odnosu na 2024. godinu, broj poginulih u 2025. godini povećan je za 36,2 odsto, što ukazuje na značajno pogoršanje stanja bezbjednosti saobraćaja, kako je navedeno na sajtu Auto-moto saveza Republike Srpske.