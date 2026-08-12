Da li biste posmatrali pomračenja Sunca sa visine od 10.000 metara?

Španska avio-kompanija "Iberija" organizovaće sutra specijalan let aviona u kojem će putnici moći da prate potpuno pomračenje Sunca na visini iznad 10.000 metara.

Avion će poletjeti sa Međunarodnog aerodroma u Madridu "Barahas" sutra u 18.45 sati, a jedini cilj tog leta je posmatranje prvog potpunog pomračenja Sunca vidljivog sa Iberijskog poluostrva za više od jednog vijeka, javili su danas španski mediji.

Let će biti prenošen uživo iz kabine putem Starlink konekcije.

U avionu će biti i grupa istraživača koju predvodi astronom Mikel Sera-Rikart, naučni direktor organizacije "Svjetlosni mostovi" i istraživač u Institutu za astrofiziku Kanarskih ostrva.

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Potpuno pomračenje preći će preko Španije, a najbolje će moći da se vidi u pojasu širokom oko 200 kilometara koji se proteže od Korunje na atlantskom sjeverozapadu do Majorke u Sredozemnom moru, prema pisanju D Skajliva

Potpuno pomračenje Sunca dogodiće se 12. avgusta i biće vidljivo na Grenlandu, Islandu, na sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, u Španiji i manjem dijelu Portugalije, a u Srbiji će biti vidljivo djelimično pomračenje Sunca, koje će početi u 19.24 sati.

Američka svemirska agencija NASA najavila je da će prenositi potpuno pomračenje Sunca uživo na https://www.nasa.gov/live.