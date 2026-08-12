Počeo drugi upisni rok: Evo koliko je ostalo mjesta

Univerzitet u Banjaluci objavio je danas konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku za akademsku 2026/2027. godinu, a budućim studentima na prvom ciklusu studija na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta na fakultetima i Akademiji umjetnosti.

Od ukupnog broja slobodnih mjesta, 455 mjesta predviđena je za studente koji će se finansirati iz budžeta Republike Srpske, 206 mjesta za samofinansirajuće studente, 221 mjesto za strane državljane i 41 mjesto za vanredne studente.

Prijave kandidata za polaganje prijemnog ispita podnose se od 24. do 28. avgusta, dok će prijemni ispiti biti održani 31. avgusta, saopštio je Univerzitet u Banjaluci.

Upis primljenih kandidata biće organizovan od 7. do 11. septembra.

Konkurs za drugi upisni rok organizuje se na studijskim programima na kojima su nakon prvog upisnog roka ostala nepopunjena mjesta, a detaljne informacije o broju slobodnih mjesta, uslovima upisa, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja dostupne su u tekstu konkursa i na internet stranici Univerziteta.

Istovremeno je otvoren i konkurs za upis na drugi i treći ciklus studija za akademsku 2026/2027. godinu.

Za upis na drugi ciklus predviđeno je ukupno 971 mjesto, od čega 523 budžetska, 254 samofinansirajuća, 98 mjesta za strane državljane i 87 mjesta za vanredne studente.

Na trećem ciklusu studija raspisan je konkurs za ukupno 167 mjesta, i to 135 mjesta za samofinansirajuće studente, 31 mjesto za strane državljane i jedno mjesto za vanrednog studenta.

Prijave za upis na drugi i treći ciklus studija podnose se od 22. juna do 2. oktobra, dok će rang-liste primljenih kandidata biti objavljene najkasnije 16. oktobra.

Upis kandidata koji ostvare pravo upisa biće organizovan od 19. do 23. oktobra.

Univerzitet u Banjaluci poziva sve zainteresovane kandidate da iskoriste priliku za upis u drugom roku i postanu dio akademske zajednice koja kroz kvalitetno obrazovanje, naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju obrazuje stručnjake spremne za izazove savremenog društva, prenosi Srna.