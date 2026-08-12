Mladić izašao krvav iz mora u Hrvatskoj

Uprkos nadanjima da se kornjača povukla iz Kaštelanskog zaliva, u nedjelju, 9. avgusta, u popodnevnim časovima zabilježen je novi incident.

Na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, glavata kornjača ugrizla je mladića za donji dio leđa, nanijevši mu ranu koja je krvarila.

Ovo je već peti zabilježeni slučaj ujeda od 22. jula.

Prišla s leđa i ugrizla bez ikakvog povoda

O dramatičnom trenutku na plaži posvjedočila je majka povrijeđenog mladića.

"Kornjača je prišla mladiću s leđa i ugrizla ga za donji dio leđa, pri čemu mu je nanijela ranu koja je krvarila. Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postala je zaista zabrinjavajuća. Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da do ujeda dolazi i kada je ljudi ne diraju niti je na bilo koji način uznemiravaju. Kupači su u strahu i mnogi se više ne osjećaju bezbjedno da ulaze u more", kazala je majka i dodala da je odmah nakon ujeda kontaktirala i službu 112.

"Jedino dobijeno uputstvo bilo je da povrijeđena osoba ode na hitnu medicinsku pomoć i primi zaštitu protiv tetanusa. Međutim, ostaje neriješen glavni problem – životinja se i dalje nalazi među kupačima", uznemireno je govorila.

"Bili smo samo pet metara od njega..."

Napad je u razgovoru za Portal.hr potvrdila i žena koja se u trenutku incidenta nalazila u moru, svega nekoliko metara od povrijeđenog mladića.

"Suprug i ja smo bili samo pet metara od njega, u dubini. Nažalost, kornjača je nastavila svoje napade i više nam stvarno nije prijatno u moru. Svi smo se napokon opustili jer smo mislili da je više nema, ali eto je opet", ispričala je žena.

Situacija u kojoj se kornjača, prema nezvaničnim procjenama teška i do 70 kilograma, učestalo zadržava u samom plićaku i napada kupače više nije bezazlena.

Dok se čeka reakcija nadležnih službi, ne preostaje ništa drugo nego dodatni oprez prilikom kupanja u moru, navodi Portal.hr.