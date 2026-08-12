Čudan vrtlog pojavio se nad Hrvatskom i Slovenijom

Neobična radarska snimka koja je juče kružila društvenim mrežama prikazivala je polukružni vrtložni uzorak iznad Italije, Slovenije i Hrvatske. Zabilježena je oko 14:30 na portalu Windy, ali iz slovenačke Agencije za životnu sredinu (Arso) pojasnili su da se ne radi o stvarnom meteorološkom fenomenu, već o smetnji u radarskim podacima, piše 24ur.com.

Pojava se poklopila s kišnim vremenom i lokalnim nevremenima koja su zahvatila i dijelove Slovenije, a neobičan vrtlog podstakao je korisnike da na internetu potraže objašnjenja.

Iako su koncentrični krugovi na radarskim snimkama relativno česta pojava o kojoj su meteorolozi već pisali, ovaj je oblik bio manje poznat.

Izvor smetnje je radar u Italiji

Iz Agencije za životnu sredinu reagovali su na objave i potvrdili da uzorak ne predstavlja stvarne oborine. "Potiču iz podataka mjerenja radara Fosalon u Italiji", naveli su. Na društvenoj mreži X dodatno su pojasnili kako točan uzrok nije poznat.

"Najvjerojatnije je povezan s mjerenjem ili obradom podataka", objavili su.

Društvo AGONIJA SE BLIŽI KRAJU: Stiže osvježenje i pad temperature

Kako nastaju lažni krugovi na radaru

Arso na svojim internetskim stranicama nudi i generalno objašnjenje za pojavu koncentričnih krugova na radarskim snimkama. Objašnjavaju da radar skenira atmosferu antenom koja se okreće i pritom mjeri oborine na različitim visinama. Računalo zatim iz svih mjerenja izdvaja najvišu zabilježenu vrijednost i prikazuje je na karti. "Ono što vidimo na slici, dakle, nisu oborine pri tlu, nego negd‌je iznad njega", pišu meteorolozi.

Do lažnog prikaza najčešće dolazi zbog takozvanog pojasa topljenja. Naime, slojevite oborine na visini gd‌je je temperatura vazduha 0 °C imaju pojačan radarski odraz jer se snijeg koji pada počinje topiti. Radarske zrake pod različitim kutovima sijeku taj pojas na različitim udaljenostima.

"Zrake pod različitim nagibima sijeku pojas topljenja na različitim udaljenostima. Zbog toga projekcije maksimalnih od‌jeka na tlo imaju oblik koncentričnih krugova", zaključuju u objašnjenju.