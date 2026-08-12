Logo

Čudan vrtlog pojavio se nad Hrvatskom i Slovenijom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 07:24

Komentari:

0
Чудан вртлог појавио се над Хрватском и Словенијом
Foto: Printscreen

Neobična radarska snimka koja je juče kružila društvenim mrežama prikazivala je polukružni vrtložni uzorak iznad Italije, Slovenije i Hrvatske. Zabilježena je oko 14:30 na portalu Windy, ali iz slovenačke Agencije za životnu sredinu (Arso) pojasnili su da se ne radi o stvarnom meteorološkom fenomenu, već o smetnji u radarskim podacima, piše 24ur.com.

Pojava se poklopila s kišnim vremenom i lokalnim nevremenima koja su zahvatila i dijelove Slovenije, a neobičan vrtlog podstakao je korisnike da na internetu potraže objašnjenja.

Iako su koncentrični krugovi na radarskim snimkama relativno česta pojava o kojoj su meteorolozi već pisali, ovaj je oblik bio manje poznat.

Izvor smetnje je radar u Italiji

Iz Agencije za životnu sredinu reagovali su na objave i potvrdili da uzorak ne predstavlja stvarne oborine. "Potiču iz podataka mjerenja radara Fosalon u Italiji", naveli su. Na društvenoj mreži X dodatno su pojasnili kako točan uzrok nije poznat.

"Najvjerojatnije je povezan s mjerenjem ili obradom podataka", objavili su.

Киша

Društvo

AGONIJA SE BLIŽI KRAJU: Stiže osvježenje i pad temperature

Kako nastaju lažni krugovi na radaru

Arso na svojim internetskim stranicama nudi i generalno objašnjenje za pojavu koncentričnih krugova na radarskim snimkama. Objašnjavaju da radar skenira atmosferu antenom koja se okreće i pritom mjeri oborine na različitim visinama. Računalo zatim iz svih mjerenja izdvaja najvišu zabilježenu vrijednost i prikazuje je na karti. "Ono što vidimo na slici, dakle, nisu oborine pri tlu, nego negd‌je iznad njega", pišu meteorolozi.

Do lažnog prikaza najčešće dolazi zbog takozvanog pojasa topljenja. Naime, slojevite oborine na visini gd‌je je temperatura vazduha 0 °C imaju pojačan radarski odraz jer se snijeg koji pada počinje topiti. Radarske zrake pod različitim kutovima sijeku taj pojas na različitim udaljenostima.

"Zrake pod različitim nagibima sijeku pojas topljenja na različitim udaljenostima. Zbog toga projekcije maksimalnih od‌jeka na tlo imaju oblik koncentričnih krugova", zaključuju u objašnjenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Slovenija

vrtlog

Komentari (0)

Pročitajte više

хороскоп звијезде Мјесец

Društvo

Dnevni horoskop za 12. avgust: Ovnovi ulaze u tajnu vezu, Lavovi počinju rad na novom projektu

1 d

0
Црква је сакрални архитектурни објекат намјењен одржавању хришћанских богослужења, молитви, литургија и других вјерских обреда.

Društvo

Danas slavimo prepodobnu mati Angelinu srpsku: Ako nemate novca, uradite ovo

1 d

0
Или мобилни или волан 2

Društvo

Kampanja "Ili mobilni ili volan" počinje danas u Banjaluci

1 d

0
Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.

Društvo

Da li biste posmatrali pomračenja Sunca sa visine od 10.000 metara?

1 d

0

Više iz rubrike

Лисице на рукама женска рука

Region

Maloljetni Nijemci pijani lupali automobile srpskih tablica

1 d

0
Пресушио Дунав између Србије и Хрватске.

Region

Presušila granica između Srbije i Hrvatske: Obale se spojile

1 d

0
Томислав Сорић

Region

Otkriven uzrok smrti poznatog ljekara: Skočio u more i nije izronio

1 d

0
Плажа у Ровињу, Хрватска.

Region

Drama na plaži: Reanimirali muškarca 40 minuta i spasili mu život

2 d

0

  • Najnovije

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima