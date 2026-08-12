Dnevni horoskop za 12. avgust: Ovnovi ulaze u tajnu vezu, Lavovi počinju rad na novom projektu

OVAN

Pravi je period da ostvarite najviši poslovni cilj. Maksimalno ste koncentrisani i predani ideji koju već neko vrijeme imate. Ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije prevazići će vaša očekivanja. U pitanju je tajna veza. Moguća nesanica.

BIK

Konačno se posao odvija u pravcu koji očekujete. Odličan poslovni potez donijeće vam znatan dobitak. Pred vama je lijep period u odnosu s partnerom i očekuje vas sjajan provod udvoje. Obratite pažnju na ishranu i probleme s kilogramima.

BLIZANCI

Ovaj dan donosi zadovoljstvo, ne samo zbog odličnih rezultata već i zbog posebnih pohvala. Odnos s partnerom je dobar, ali nešto biste voljeli da promijenite. To će vam uskoro poći za rukom. Odlično se osjećate i imate osjećaj da sve možete da postignete.

RAK

Glavni izazov je da tokom sastanka s teškim pregovaračima ostanete hladne glave. Akcenat je na prilagođavanju. Danas možete imati sudbinski susret s osobom koju upoznajete preko prijatelja. Moguća je glavobolja i povišen pritisak.

LAV

Od ključnog je značaja da pronađete kompromis i postignete dogovor s partnerima. Počinjete rad na važnom projektu. Ovaj period vam donosi mogućnost paralelne veze, pa budite oprezni. Mogući su problemi s vidom i očnim pritiskom.

DJEVICA

Uspjeh očekuje Djevice koje se bave zdravstvom i privatnim biznisom. Imate opasne rivale koji pokušavaju da vas sabotiraju. O ljubavi razmišljate ozbiljno i s partnerom razgovarate o ozvaničenju veze. Mogući su prehlada i učestali kašalj.

VAGA

Vage koje se bave estetikom, modom i poslovima vezanim za žene mogu očekivati natprosječne rezultate. Partner je prihvatio vašu kritiku i stvari se kreću uzlaznom putanjom. Izbjegavajte duži boravak na visokim temperaturama.

ŠKORPIJA

Sastanak prolazi u znaku poteškoća jer saradnik može biti nepopustljiv. Pravi potezi vode vas ka sporazumu. Pred vama je period u kojem ćete uspjeti da prevaziđete dugotrajan porodični problem. Obratite pažnju na imunitet i ishranu.

STRELAC

Akcenat je na dobroj komunikaciji. Uspjeh dolazi kroz kvalitetnu prezentaciju i javni nastup. Obnavljanje veze s bivšom ljubavi može vam donijeti stare dileme i nedoumice. Raspoloženi ste za odlazak na odmor s prijateljima. Potreban vam je predah.

JARAC

Izazov je da se držite zacrtanih ciljeva i sve obavljate postupno. Dobra organizacija vodi vas ka uspjehu. Vaš odnos s partnerom doživio je preokret, a sada slijedi stabilizacija. Obratite pažnju na probleme s ravnotežom i orijentacijom.

VODOLIJA

Usredsredite se na izlaganje jer bi jedna pogrešna riječ mogla da vam nanese ozbiljnu štetu. Nesporazumi s partnerom sada su iza vas. Ulazite u fazu u kojoj ćete se osjećati emocionalno ispunjeno. Obavite neophodne godišnje zdravstvene preglede.

RIBE

Ključ uspjeha u ovom periodu je oslanjanje na saradnike i zajednički rad na projektu. Osmislite rezervni plan. Ljubavna avantura s osobom u znaku Vodolije ili Lava može prerasti u nešto više. Obratite pažnju na saobraćaj jer su moguće povrede.

(Kurir)