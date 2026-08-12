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AGONIJA SE BLIŽI KRAJU: Stiže osvježenje i pad temperature

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026
07:02=>07:07

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АГОНИЈА СЕ БЛИЖИ КРАЈУ: Стиже освјежење и пад температуре
Foto: Envato/mibuch

Dva uzastopna toplotna talasa u avgustu osim nesnosnih vrućina donijeli su i energetske probleme. Prema posljednjim najavama meteorologa, agonija se bliži kraju i uskoro možemo da očekujemo pad temperature i kišu!

Prema trenutnim prognozama, do ponedjeljka naredne sedmice nas očekuju visoke temperature koje će prelaziti 30 stepeni. Od utorka kiša.

Padavine bi prema posljednjim prognozama trebalo da traju čitavu narednu sedmice, a temperatura će postepeno padati. U petak naredne sedmice nas očekuje maksimalnih 26 stepena.

U utorak, 18. avgusta imaćemo padavine sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen. Srijeda takođe sa padavinama i maksimalnom od 28, dok će u četvrtak maksimalna iznositi 30 uz kišu tokom dana.

Postepeno će padati i minimalna temperatura. Tokom prvih kišnih dana imaćemo minimalnih 18 stepeni sa tendencijom pada.

Peti toplotni talas ovog ljeta

Evropa je u prvoj polovini avgusta nastavila niz ekstremno toplih perioda koji traje praktično od početka ljeta. Nakon rekordno toplog juna i više toplotnih talasa tokom jula, avgust je donio dva nova snažna naleta vrućine. Svjetska meteorološka organizacija navodi da dijelovi Evrope već prolaze kroz peti toplotni talas ovog ljeta, koje su obilježili suša, požari i brojni temperaturni rekordi.

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Prvi avgustovski talas najsnažnije je pogodio centralnu i jugoistočnu Evropu i Balkan. Temperature su u više zemalja premašivale 40 stepeni, a u Slovačkoj je izmjereno 42,2, dok je u Austriji temperatura dostigla 41,2 stepena Celzijusa. Italija je sve veće gradove stavila pod najviši stepen upozorenja, dok su Srbija, Crna Gora i druge zemlje regiona istovremeno vodile borbu sa požarima i posljedicama dugotrajne suše.

Vrućina nije zaobišla ni BiH. Jug je početkom avgusta bio izložen temperaturama od oko 40 stepeni, a visoke temperature nastavile su se nakon već veoma toplog i suvog prethodnog perioda. Produžena suša dodatno je povećala opasnost od požara širom regiona i spustila vodostaje rijeka, uključujući Dunav, što je u pojedinim zemljama počelo da stvara probleme i u proizvodnji električne energije.

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Nakon kratkotrajnog popuštanja vrućine u pojedinim dijelovima kontinenta, početkom druge avgustovske dekade razvio se novi toplotni talas, ovoga puta sa snažnijim uticajem i na zapad Evrope. Francuska i Velika Britanija izdale su upozorenja zbog ekstremne vrućine, a britanski Met ofis najavio je temperature do oko 36 stepeni. Vruć vazduh zadržan nad kontinentom nastavio je tako da se premješta iz jednog dijela Evrope u drugi, bez značajnijeg i dugotrajnog osvježenja.

Meteorolozi kao jedan od glavnih uzroka ovako dugotrajnih perioda vrućine izdvajaju uporne sisteme visokog vazdušnog pritiska, koji zadržavaju topao vazduh i sprečavaju prodor svježijih vazdušnih masa. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da dodatni efekat imaju sve toplija klima, izuzetno zagrijana mora i isušeno zemljište, zbog čega toplotni talasi u Evropi postaju češći, intenzivniji i dugotrajniji.

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