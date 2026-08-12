Teheran: Prvo ispunjenje naših uslova pa otvaranje Ormuza

Donald Tramp sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, kažu izvori En-Bi-Si njuza u američkoj administraciji. Huti tvrde da su u moreuzu Bab el Mandeb napali saudijski brod sa vojnom opremom.

Američki predsjednik Donald Tramp i dalje želi da postigne dogovor sa Iranom, ali nije uvjeren da bi Teheran poštovao obaveze iz eventualnog sporazuma, prenosi En-Bi-Si njuz. Istovremeno, američke vojne obavještajne procjene pokazuju da je strateški prioritet Irana sa nuklearnog programa preusmjeren na Ormuski moreuz, dok se nastavljaju napadi i incidenti koji ugrožavaju plovidbu u regionu.

Prema navodima En-Bi-Sija, Tramp je savjetnicima rekao da želi da nastavi pokušaje postizanja dogovora sa Teheranom. Ipak, američki predsjednik sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom.

Šef iranskog Savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezei poručio je da Teheran neće otvoriti Ormuski moreuz dok SAD ne ispune njihove uslove. Među zahtjevima su okončanje rata u Gazi i Libanu i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

Pakistanski ministar odbrane Kavaja Asif izjavio je da su SAD i Iran blizu postizanja neke vrste mirovnog sporazuma. Kako je naveo, signali iz posljednjih nekoliko dana ukazuju na napredak u razgovorima i da bi trajni mir bio u interesu regiona.

Istovremeno, nastavljaju se incidenti između jemenskih Huta i Saudijske Arabije. U njihovom napadu na teretni brod u moreuzu Bab el Mandeb poginulo je šest članova posade.

Prema medijima pod kontrolom Huta, napadnut je saudijski brod koji je prevozio vojnu opremu. Saobraćaj kroz Bab el Mandeb smanjen je sa 120–140 brodova dnevno prije sukoba na 25–40.

Američki vojni helikopter je, prema navodima Centralne vojne komande SAD (CENTCOM), sa dvije rakete „helfajer“ onesposobio brod pod panamskom zastavom nakon što, kako tvrdi, posada nije reagovala na upozorenja da je prekršila pomorsku blokadu iranskih luka.

SAD bi početkom septembra trebalo da posreduju i u novoj rundi razgovora između Izraela i Libana u Rimu. Cilj je uspostavljanje novih „pilot-zona“ na jugu Libana, iz kojih bi se izraelske snage postepeno povlačile, dok bi kontrolu preuzela libanska vojska.

(RTS)