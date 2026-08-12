Šuput: Ekonomija Srpske na dobrom putu i imamo prostor za nove investicije

Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Srđan Šuput rekao je da je veliki uspjeh za finansijski sistem Republike Srpske poboljšanje kreditnog rejtinga koji je dobijen od renomirane agencije "Standard and Poors".

"Ušli u fazu stabilnost, budžet je veoma stabilan i imamo dodatni prostor za nove investicije", naveo je Šuput.

Rekao je da imamo i investitore koji žele da ulažu u Srpsku.

"Mi smo u zaista u jednom zamahu u posljednje dvije godine, od kada više nismo pod međunarodnim pritisak i od kako su sankcije ukinute", rekao je Šuput za RTRS

Istakao je da je ovo potvrda da je Srpska na dobrom putu.

"Nismo prezaduženi, BDP raste, inflacija konačno pada i raste broj zaposlenih, a ekonomija je na dobrom putu. Treba nastaviti ovakvim tempom", jasan je Šuput.

Naglasio je da je ovo dokaz i da je i finansijski sektor stabilan.

"Imamo sada lakši pristup finansijskim sredstvima i možemo izaći na berze. Međunarodni investitori gledaju u kojem ste kreditnom rejtingu. Takođe, štednja građana je rasla i ove godine i to je pokazatelj da se vjeruje bankarskom sektoru", dodao je Šuput.

Podsjećamo, na osnovu godišnje procjene kreditnog rejtinga, koju je izvršila Međunarodna agencija "Standard & Poor’s" potvrđen je kreditni rejting Republike Srpske na nivou B, uz poboljšanje izgleda sa "negativnih" na "stabilne".