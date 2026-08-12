Snažno nevrijeme sinoć pogodilo Sloveniju

Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom pogodilo je sinoć dijelove Slovenije i prouzrokovalo materijalnu štetu. Najteže je bilo na području opštine Starše kod Maribora, gdje je vjetar rušio stabla i oštetio krovove, dok su oborinske vode poplavile podrume.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, kojima pomaže i Vatrogasna brigada Maribor, piše portal 24ur.com.

Intervencije u opštini Starše

Prema informacijama iz opštine Starše, u sanaciji štete učestvovali su vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Starše, Prepolje, Trniče i Zlatoličje, kao i radnici lokalnog komunalnog preduzeća. Pomoć su im pružile i kolege iz mariborske vatrogasne brigade.

Ekipe su intervenisale na 17 lokacija u naseljima Marjeta, Trniče, Prepolje i Brunšvik. Uprava za zaštitu i spasavanje potvrdila je da je najviše prijava o šteti stiglo upravo sa tog područja, gdje su vatrogasci sanirali oštećene krovove, uklanjali oborena stabla i ispumpavali vodu iz poplavljenih podruma.

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Iz opštine su uputili apel građanima.

„Molimo građane za razumijevanje i strpljenje jer imamo mnogo intervencija, a kapaciteti na terenu trenutno su ograničeni. Slučajeve koji nisu hitni i mogu da sačekaju do sutra građani mogu prijaviti Vatrogasnoj zajednici Starše na imejl [gzstarse@gmail.com](mailto:gzstarse@gmail.com). Za hitne slučajeve i dalje je dostupan broj 112. Tako ćemo moći da se posvetimo onima kojima je pomoć potrebna odmah“, navedeno je u saopštenju.

Istovremeno su zahvalili vatrogascima, komunalnim službama i svima koji pomažu na terenu u teškim uslovima.

Šteta zabilježena i u drugim dijelovima Slovenije

Nevrijeme je probleme izazvalo i u opštinama Kungota, Rače-Fram, Miklavž na Dravskom polju, Pesnica, Polzela, Prebold i Jesenice.

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U Kungoti je vjetar rušio stabla, dok je u Jesenicama podigao dio limenog krova, koji su vatrogasci potom učvrstili. Vatrogasne intervencije zbog oštećenih krovova zabilježene su i u opštini Rače-Fram.

U Ilirskoj Bistrici vjetar je otkinuo dio krova na dvorcu Prem. Lokalni vatrogasci zaštitili su oštećeni dio, površine oko tri kvadratna metra, folijom i vrećama.

U Dutovlju, na području opštine Sežana, stablo se srušilo na parkirani automobil i nadstrešnicu. U Pivki je vjetar odlomio dio stabla koji je ugrozio električne vodove.

Zbog obilne kiše problema sa poplavama bilo je i na području Jesenica i Polzele.

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