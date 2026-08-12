Logo

Snažno nevrijeme sinoć pogodilo Sloveniju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
12.08.2026 07:38

Komentari:

0
Снажно невријеме синоћ погодило Словенију
Foto: Facebook/Občina Starše

Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom pogodilo je sinoć dijelove Slovenije i prouzrokovalo materijalnu štetu. Najteže je bilo na području opštine Starše kod Maribora, gdje je vjetar rušio stabla i oštetio krovove, dok su oborinske vode poplavile podrume.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, kojima pomaže i Vatrogasna brigada Maribor, piše portal 24ur.com.

Intervencije u opštini Starše

Prema informacijama iz opštine Starše, u sanaciji štete učestvovali su vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Starše, Prepolje, Trniče i Zlatoličje, kao i radnici lokalnog komunalnog preduzeća. Pomoć su im pružile i kolege iz mariborske vatrogasne brigade.

Ekipe su intervenisale na 17 lokacija u naseljima Marjeta, Trniče, Prepolje i Brunšvik. Uprava za zaštitu i spasavanje potvrdila je da je najviše prijava o šteti stiglo upravo sa tog područja, gdje su vatrogasci sanirali oštećene krovove, uklanjali oborena stabla i ispumpavali vodu iz poplavljenih podruma.

Вртлог изнад Хрватске и Словеније

Region

Čudan vrtlog pojavio se nad Hrvatskom i Slovenijom

Iz opštine su uputili apel građanima.

„Molimo građane za razumijevanje i strpljenje jer imamo mnogo intervencija, a kapaciteti na terenu trenutno su ograničeni. Slučajeve koji nisu hitni i mogu da sačekaju do sutra građani mogu prijaviti Vatrogasnoj zajednici Starše na imejl [gzstarse@gmail.com](mailto:gzstarse@gmail.com). Za hitne slučajeve i dalje je dostupan broj 112. Tako ćemo moći da se posvetimo onima kojima je pomoć potrebna odmah“, navedeno je u saopštenju.

Istovremeno su zahvalili vatrogascima, komunalnim službama i svima koji pomažu na terenu u teškim uslovima.

Šteta zabilježena i u drugim dijelovima Slovenije

Nevrijeme je probleme izazvalo i u opštinama Kungota, Rače-Fram, Miklavž na Dravskom polju, Pesnica, Polzela, Prebold i Jesenice.

Вртлог изнад Хрватске и Словеније

Region

Čudan vrtlog pojavio se nad Hrvatskom i Slovenijom

U Kungoti je vjetar rušio stabla, dok je u Jesenicama podigao dio limenog krova, koji su vatrogasci potom učvrstili. Vatrogasne intervencije zbog oštećenih krovova zabilježene su i u opštini Rače-Fram.

U Ilirskoj Bistrici vjetar je otkinuo dio krova na dvorcu Prem. Lokalni vatrogasci zaštitili su oštećeni dio, površine oko tri kvadratna metra, folijom i vrećama.

U Dutovlju, na području opštine Sežana, stablo se srušilo na parkirani automobil i nadstrešnicu. U Pivki je vjetar odlomio dio stabla koji je ugrozio električne vodove.

Zbog obilne kiše problema sa poplavama bilo je i na području Jesenica i Polzele.

(Indeks)

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

nevrijeme

Komentari (0)

Više iz rubrike

Чудан вртлог појавио се над Хрватском и Словенијом

Region

Čudan vrtlog pojavio se nad Hrvatskom i Slovenijom

1 d

0
Лисице на рукама женска рука

Region

Maloljetni Nijemci pijani lupali automobile srpskih tablica

1 d

0
Пресушио Дунав између Србије и Хрватске.

Region

Presušila granica između Srbije i Hrvatske: Obale se spojile

1 d

0
Томислав Сорић

Region

Otkriven uzrok smrti poznatog ljekara: Skočio u more i nije izronio

1 d

0

  • Najnovije

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima