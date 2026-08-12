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Sajam "Žene na selu- temelj naše zajednice"

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 11:58

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ЦЕНТАР ЗА ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Foto: Centar za jednakost i ravnopravnost polova

Sajam "Žene na selu- temelj naše zajednice" koji organizuje Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske održava se u četvrtak, 13.8.2026. godine sa početkom u 19:00 časova, na trgu patrijarha srpskog Pavla, Šipovo.

"Kroz bogat kulturno-umjetnički program, predstavljanje domaćih proizvoda i tradicionalne hrane pružićemo podršku ženama, tradiciji i znanju. Sajam je jedna od aktivnosti koju Centar provodi u skladu sa usvojenim Akcionim planom za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj 2026-2028", poručuju iz Centra za jednakost i ravnopravnost polova.

Kako akcionom planu tako i sajmu podršku pruža i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, poručuju iz Centra.

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Tagovi :

Žene na selu- temelj naše zajednice

Centar za jednakost i ravnopravnost polova

Šipovo

Savo Minić

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