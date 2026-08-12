Srbin koga je pretukla tzv. kosovska policija u šok sobi

Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u Kliničko-bolnički centar /KBC/ Kosovska Mitrovica "zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu" od strane takozvane kosovske policije, a trenutno se nalazi u šok sobi, sa teškim povredama, izjavio je rano jutros doktor u KBC Kosovska Mitrovica Goran Radojević.

"Po prijemu je klinički pregledan, odrađena je dijagnostika i trenutno se nalazi u šok sobi pod adekvatnom terapijom. Dijagnostika je u toku i pokazaće gde su unutrašnje povrede nanete nekim teškim predmetom", kazao je Radojević.

On je naveo da Rašković ima povrede "na leđima, na grudnom košu i po glavi", prenosi TV Most.

"Radi se o teškim povredama. Sad je stabilno i pod nadzorom je lekara", rekao je Radojević.

Prema svjedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije su juče kasno popodne upali u njegov porodični dom u selu Dren, u opštini Zubin Potok, a nakon pretresa počeli su da ga tuku po tijelu bez ikakvog razloga, saopštila je sinoć Srpska lista.

Pretučeni Rašković /57/ je, po prijemu u bolnicu, opisao trenutke upada u njegov dom i, kako je rekao, zlostavljanja u obližnjoj šumi.

Prema njegovim riječima, policajci su ga poslije pretresa kuće odveli u šumu gdje su ga vezali i pretukli zahtijevajući da im preda oružje.

"Njih trojica su danas došla i upala mi u kuću. Bacili su me na krevet i počeli da tuku. Tražili su pušku, a ja pušku nemam. Posle toga su rekli da će doći opet u 17.00 sati, da donesem pušku. Stavili su mi lisice i odveli me u šumu i vezali za bukvu, stavili mi krpu u usta i tukli me crevom. Uporno su tražili pušku. Nakon toga su otišli, pa su se posle nekog vremena vratili, odvezali me i odveli me do puta, odakle sam se peške polako vratio. Kad sam stigao kući, počela je muka. Upadali su u kuću, zastrašivali mi sina, ženu maltretirali", rekao je Rašković kasno sinoć, prenosi Srna.