Logo

Srbin koga je pretukla tzv. kosovska policija u šok sobi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 12:21

Komentari:

0
Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција
Foto: Tanjug/ STR/ bg

Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u Kliničko-bolnički centar /KBC/ Kosovska Mitrovica "zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu" od strane takozvane kosovske policije, a trenutno se nalazi u šok sobi, sa teškim povredama, izjavio je rano jutros doktor u KBC Kosovska Mitrovica Goran Radojević.

"Po prijemu je klinički pregledan, odrađena je dijagnostika i trenutno se nalazi u šok sobi pod adekvatnom terapijom. Dijagnostika je u toku i pokazaće gde su unutrašnje povrede nanete nekim teškim predmetom", kazao je Radojević.

On je naveo da Rašković ima povrede "na leđima, na grudnom košu i po glavi", prenosi TV Most.

"Radi se o teškim povredama. Sad je stabilno i pod nadzorom je lekara", rekao je Radojević.

Prema svjedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije su juče kasno popodne upali u njegov porodični dom u selu Dren, u opštini Zubin Potok, a nakon pretresa počeli su da ga tuku po tijelu bez ikakvog razloga, saopštila je sinoć Srpska lista.

Pretučeni Rašković /57/ je, po prijemu u bolnicu, opisao trenutke upada u njegov dom i, kako je rekao, zlostavljanja u obližnjoj šumi.

Prema njegovim riječima, policajci su ga poslije pretresa kuće odveli u šumu gdje su ga vezali i pretukli zahtijevajući da im preda oružje.

"Njih trojica su danas došla i upala mi u kuću. Bacili su me na krevet i počeli da tuku. Tražili su pušku, a ja pušku nemam. Posle toga su rekli da će doći opet u 17.00 sati, da donesem pušku. Stavili su mi lisice i odveli me u šumu i vezali za bukvu, stavili mi krpu u usta i tukli me crevom. Uporno su tražili pušku. Nakon toga su otišli, pa su se posle nekog vremena vratili, odvezali me i odveli me do puta, odakle sam se peške polako vratio. Kad sam stigao kući, počela je muka. Upadali su u kuću, zastrašivali mi sina, ženu maltretirali", rekao je Rašković kasno sinoć, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tzv.kosovska policija

pretučen Srbin

Nenad Rašković

Kosovska Mitrovica

šok soba

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду

Srbija

Tzv. kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića: Vezali ga za drvo i tukli crijevom za vodu

1 d

0
Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште

Srbija

Ženi prišao sa leđa dok je zalivala cvijeće: Spasilo je samo jedno

1 d

0
Заплијењен накит на Хоргошу.

Srbija

Na graničnom prelazu spriječen pokušaj krijumčarenja nakita vrijednog više od 45.000 evra

2 d

0
Тачију продужен притвор у Хагу

Srbija

Tačiju produžen pritvor u Hagu

2 d

0

  • Najnovije

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima