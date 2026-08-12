Zvanično: Dejan Stanković otišao iz Zvezde!

Stanković se poslije poraza od Hapoela Ber Ševe oprostio od crveno-bijelih, a zvaničnu odluku medijima je saopštio Zvezdan Terzić.

Cijeli stručni štab je podnio ostavku i Zvezda u do petka u ponoći treba da saopšti ime novog trenera koji će voditi tim u nastavku kvalifikacija za Ligu Evrope.

Fudbal Prva reakcija poslije Zvezdinog poraza: Terzić objavio – "Raspisaćemo izbore"

Novi izbori će biti raspisani u decembru.

„Dobro mi čujemo narod, donijeli smo odluku da bez obzira što je u maju dobijen mandat na četiri godine, odluka je da u decembru raspišemo nove izbore za rukovodeća mjesta u Crvenoj zvezdi. Šaljem poruku svima koji su zainteresovani, koji misle da mogu bolje, drugačije. Možda poslije 12 godina rukovođenja Crvenom zvezdom i jeste vrijeme da novi ljudi dođu“, rekao je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.