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Zvanično: Dejan Stanković otišao iz Zvezde!

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 13:25

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Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

FK Crvena zvezda prihvatila je ostavku Dejana Stankovića na mjestu trenera prvog tima.

Stanković se poslije poraza od Hapoela Ber Ševe oprostio od crveno-bijelih, a zvaničnu odluku medijima je saopštio Zvezdan Terzić.

Cijeli stručni štab je podnio ostavku i Zvezda u do petka u ponoći treba da saopšti ime novog trenera koji će voditi tim u nastavku kvalifikacija za Ligu Evrope.

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Novi izbori će biti raspisani u decembru.

„Dobro mi čujemo narod, donijeli smo odluku da bez obzira što je u maju dobijen mandat na četiri godine, odluka je da u decembru raspišemo nove izbore za rukovodeća mjesta u Crvenoj zvezdi. Šaljem poruku svima koji su zainteresovani, koji misle da mogu bolje, drugačije. Možda poslije 12 godina rukovođenja Crvenom zvezdom i jeste vrijeme da novi ljudi dođu“, rekao je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

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Tagovi :

FK Crvena zvezda

Dejan Stanković

Zvezdan Terzić

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