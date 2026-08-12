Srpska pjevačica čestitala Ronaldu: Svi bruje o komentaru folkerke

Ronaldo je na svom Instagram profilu podijelio romantičnu fotografiju burmi i time ozvaničio njihovu ljubav, što je izazvalo pravo oduševljenje i lavinu pozitivnih komentara fanova širom svijeta, a prva im je čestitala i naša pjevačica.

Par se odlučio za jednostavne i sofisticirane burme klasičnog dizajna, bez suvišnih detalja i pompeznosti. Ipak, domaćoj javnosti je posebno privuklo pažnju to ko je među prvima ostavio komentar ispod ove objave.

Riječ je o našoj poznatoj pjevačici Andreani Čekić, koja je prva čestitala paru na sklopljenom braku.

Andreana Čekić komentar

Ona je podijelila njihovu radost tako što je u opisu fotografije ostavila emotikon crvenog srca u znak podrške njihovoj ljubavi.

Inače, nedavno je Andreana Čekić potpuno ogolila dušu o braku koji je okončala, ali i razlozima zbog kojih smatra da je dobro što se još uvijek nije ostvarila kao majka.

- Mi smo nešto malo poslije svadbe već živjeli razdvojeno zbog neke njegove greške koju sam ja posle i oprostila, pa smo opet živjeli zajedno, ali to nikad više nije... To nije ličilo na brak, to je ličilo kao na neku zajednicu onako u studentskom domu. Kako sam ja u stvari osvestila da treba da se razvedem, jednog dana sam dobila na poklon knjigu Ane Bučević "U vorteksu ostvarenih želja". Počela sam da čitam i već negde na trećoj, četvrtoj stranici shvatila sam da je u redu slušati svoje osjećaje, da uopšte... Apsolutno ne treba da budem rob tuđih očekivanja, da nije bitno koliko ja imam godina, da nije sramota razvesti se i... Jednostavno, da je najvažnije pokušati biti najbolja verzija sebe. I ja kad sam tu knjigu pročitala i zaklopila, sledećeg jutra sam skuvala tu famoznu kafu - rekla je i nastavila u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", piše Blic