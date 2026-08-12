Oženio se Kristijano Ronaldo: Ozvaničena dugogodišnja veza za zanosnom Georginom

Jedan od najboljih, ali i najpopularnijih fudbalera svih vremena konačno je dugogodišnju vezu sa Georginom Rodrigez krunisao brakom.

Kristijano Ronaldo (41) i Georgina Rodrigez (32) ceremoniju ulaska u bračne vode održali su u Portugalu.

Nakon što je Kristijano objavio fotografiju na svom Instagramu, a na kojoj se vide dvije ruke na kojima su burme, uslijedila je lavina komentara, čestitki i želja da uživaju u braku i ljubavi još mnogo godina.

Prema pisanju portugalskih medija Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez su se vjenčali 11. avgusta u primorskom gradu Kaškaiš, koji se nalazi u blizini Lisabona te da je ovom činu prisustvovalo njihovih petoro djece.

Za svega par minuta, Kristijanova objava na Instagramu brojala je milionske lajkove.

Fudbaler i influenserka i model su skupa 10 godina, a vjerili su se u avgustu prošle godine.

Filmska ljubav

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez upoznali su se 2016. godine u Madridu, dok je Georgina radila kao prodavačica u prodavnici Guči. Ronaldo je tada igrao za Real Madrid i došao je u prodavnicu u kupovinu.

Prema Georgininoj verziji, susret je bio sasvim slučajan. Ona je tog dana trebalo da završi posao ranije, ali ju je kolega zamolio da ostane još pola sata kako bi pomogla mušteriji. Tada se pojavio Ronaldo, a Georgina je kasnije opisivala da je odmah osjetila privlačnost.

Poslije prvog susreta u Gučiju, ponovo su se sreli na jednom događaju, gdje su konačno imali priliku da razgovaraju u opuštenijoj atmosferi. Georgina je taj trenutak opisala kao „ljubav na prvi pogled“.

Međutim, postoji i druga verzija njihovog upoznavanja, a koju je ispričao jedan njen bivši kolega iz Gučija, gdje je 2025. godine tvrdio da se nisu prvi put sreli u prodavnici, već pod drugim okolnostima, pa je taj dio njihove priče ostao predmet medijskih spekulacija.

Porodična tragedija

Kristijano i Georgina imaju petoro djece, sa kojima provode najviše vremena, kako se to može vidjeti na društvenim mrežama.

Međutim, 2022. godine doživjeli su porodičnu tragediju. Georgina je 18. aprila 2022. godine rodila blizance, djevojčicu Belu Esmeraldu i dječaka Anhela. Bela je preživjela, dok je Anhel preminuo tokom porođaja.

Ronaldo i Georgina su tada putem društvenih mreža objavili da su slomljeni zbog gubitka sina, ali su istovremeno poručili da im rođenje Bele daje snagu da nastave dalje. Njihova porodica je u tom trenutku prošla kroz istovremeno veliku radost zbog rođenja jednog djeteta i ogromnu tugu zbog gubitka drugog.

"S najdubljom tugom objavljujemo smrt naše bebe. To je najveća bol koju roditelj može osjetiti. Samo rođenje naše djevojčice daje nam snagu da proživimo ovaj trenutak s malo nade i sreće. Zahvaljujemo ljekarima i medicinskim sestrama za svu pruženu njegu i podršku. Shrvani smo i tražimo privatnost u ovom teškom trenutku. Naš dječače, ti si naš anđeo. Voljećemo te zauvijek", naveli su Georgina i Kristijano na društvenim mrežama.