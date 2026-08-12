Nafta iz nasukanog tankera stigla do obale Omana

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nafta koja se izlila iz nasukanog tankera "Kerolajn Bezengi" stigla je do obale Omana, saopšteno je iz Međunarodne pomorske organizacija.
"Nafta pluta u moru ka sjeveroistoku Omanskog ostrva El Kiblija, a prijavljeno je da je nešto nafte stiglo do kopna. Na snazi je plan za nepredviđeno izlivanje nafte", rekao je portparol pomorske agencije UN.
Curenje sirove nafte iz tankera nasukanog u rezervatu prirode u Omanu stvorilo je mrlju površine blizu 400 kilometara kvadratnih, objavila je ranije Vlada Omana, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Najnovije
19
52
19
47
19
46
19
40
19
30
Trenutno na programu