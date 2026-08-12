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Nafta iz nasukanog tankera stigla do obale Omana

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 11:47

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Ова сателитска фотографија, снимљена у сриједу, 5. августа 2026. године, приказује танкер „Каролајн Безенги“, који се насукао и дјелимично потонуо уз обалу Омана, при чему сирова нафта истиче у море.
Foto: Tanjug/Pléiades CNES 2026,DistributionAirbus DS AP

Nafta koja se izlila iz nasukanog tankera "Kerolajn Bezengi" stigla je do obale Omana, saopšteno je iz Međunarodne pomorske organizacija.

"Nafta pluta u moru ka sjeveroistoku Omanskog ostrva El Kiblija, a prijavljeno je da je nešto nafte stiglo do kopna. Na snazi je plan za nepredviđeno izlivanje nafte", rekao je portparol pomorske agencije UN.

Curenje sirove nafte iz tankera nasukanog u rezervatu prirode u Omanu stvorilo je mrlju površine blizu 400 kilometara kvadratnih, objavila je ranije Vlada Omana, prenosi Srna.

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Tagovi :

Tanker Kerolajn Bezengi

Omanski zaliv

Nafta

curi nafta

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