Nafta iz nasukanog tankera stigla do obale Omana

Nafta koja se izlila iz nasukanog tankera "Kerolajn Bezengi" stigla je do obale Omana, saopšteno je iz Međunarodne pomorske organizacija.

"Nafta pluta u moru ka sjeveroistoku Omanskog ostrva El Kiblija, a prijavljeno je da je nešto nafte stiglo do kopna. Na snazi je plan za nepredviđeno izlivanje nafte", rekao je portparol pomorske agencije UN.

Curenje sirove nafte iz tankera nasukanog u rezervatu prirode u Omanu stvorilo je mrlju površine blizu 400 kilometara kvadratnih, objavila je ranije Vlada Omana, prenosi Srna.