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Odron u Indiji stradalo najmanje šest ljudi

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 11:14

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Спасиоци носе тијело жртве до кола хитне помоћи након клизишта у сиротињском насељу у Мумбају, Индија, у сриједу, 12. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool

Obilne monsunske kiše izazvale su rano jutros odron u gusto naseljenom dijelu Mumbaja, pri čemu je poginulo najmanje šest ljudi, a četvoro povrijeđeno, saopštio je zvaničnik gradskih vlasti Tanadži Kambli.

"Odron se dogodio prije svitanja, kada se dio padine obrušio na dvije ili tri kuće u zbijenom naselju u predgrađu Mumbaja Gatkopar", izjavio je Tanadži.

On je naveo da su vlasti odmah pokrenule spasilačku operaciju u kojoj su učestvovali vatrogasci, policija, Nacionalne snage za reagovanje u vanrednim situacijama i gradske službe, ali su akciju otežavale uske ulice koje su onemogućile upotrebu teške mehanizacije,prenosi AP.

"Spasioci su iz ruševina izvukli najmanje 10 ljudi i prevezli ih u bolnicu. Šest osoba, među kojima dvoje djece i dvoje tinejdžera, proglašeno je mrtvim po prijemu u bolnicu", rekao je Tanadži, prenosi Srna.

On je dodao da je još četvoro ljudi hospitalizovano i nalazi se na liječenju.

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Tagovi :

Indija

Poplave

monsunske kiše

odron

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