Odron u Indiji stradalo najmanje šest ljudi

Autor:ATV redakcija
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Obilne monsunske kiše izazvale su rano jutros odron u gusto naseljenom dijelu Mumbaja, pri čemu je poginulo najmanje šest ljudi, a četvoro povrijeđeno, saopštio je zvaničnik gradskih vlasti Tanadži Kambli.
"Odron se dogodio prije svitanja, kada se dio padine obrušio na dvije ili tri kuće u zbijenom naselju u predgrađu Mumbaja Gatkopar", izjavio je Tanadži.
On je naveo da su vlasti odmah pokrenule spasilačku operaciju u kojoj su učestvovali vatrogasci, policija, Nacionalne snage za reagovanje u vanrednim situacijama i gradske službe, ali su akciju otežavale uske ulice koje su onemogućile upotrebu teške mehanizacije,prenosi AP.
"Spasioci su iz ruševina izvukli najmanje 10 ljudi i prevezli ih u bolnicu. Šest osoba, među kojima dvoje djece i dvoje tinejdžera, proglašeno je mrtvim po prijemu u bolnicu", rekao je Tanadži, prenosi Srna.
On je dodao da je još četvoro ljudi hospitalizovano i nalazi se na liječenju.
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