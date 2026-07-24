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Indija: Privedeno više od 2.500 ljudi nakon ubistva policajca

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 17:52

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Студентски активисти учествују у демонстрацијама са захтјевом за реформу образовања, у оквиру текућег протестног покрета странке „Cockroach Janta Party“, у Калкути, Индија, у петак, 24. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Bikas Das

Indijska policija privela je više od 2.500 ljudi u Kašmiru, nakon što je terorista ubio policajca u srijedu, 22. jula, javio je list "Tajms of Indija".

List navodi da se nastavlja potraga za teroristom koji je ubio 45-godišnjeg policajca u gradu Anantnag.

Prvi ministar Džamua i Kašmira Omar Abdulah kritikovao je masovna privođenja kao "kontraproduktivna", prenosi Srna.

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Indija

Protesti

Ubistvo

Policija

privođenje

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