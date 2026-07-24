Indija: Privedeno više od 2.500 ljudi nakon ubistva policajca

Indijska policija privela je više od 2.500 ljudi u Kašmiru, nakon što je terorista ubio policajca u srijedu, 22. jula, javio je list "Tajms of Indija".

List navodi da se nastavlja potraga za teroristom koji je ubio 45-godišnjeg policajca u gradu Anantnag.

Prvi ministar Džamua i Kašmira Omar Abdulah kritikovao je masovna privođenja kao "kontraproduktivna", prenosi Srna.