Indija: Privedeno više od 2.500 ljudi nakon ubistva policajca

Autor:ATV redakcija
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Indijska policija privela je više od 2.500 ljudi u Kašmiru, nakon što je terorista ubio policajca u srijedu, 22. jula, javio je list "Tajms of Indija".
List navodi da se nastavlja potraga za teroristom koji je ubio 45-godišnjeg policajca u gradu Anantnag.
Prvi ministar Džamua i Kašmira Omar Abdulah kritikovao je masovna privođenja kao "kontraproduktivna", prenosi Srna.
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