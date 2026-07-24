Logo

EU uvela nove sankcije Iranu: Na crnoj listi pet sudija i ključni čovjek hakerske grupe "Ašijane"

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 18:46

Komentari:

0
Иран
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Evropska unija saopštila je da je uvela nove sankcije protiv pet iranskih sudija zbog navodnih teških kršenja ljudskih prava, kao i protiv vodeće ličnosti u sajber grupi optuženoj za pomaganje Teheranu pri cenzuri i suzbijanju informacija.

Savjet EU navodi da se na meti sankcija našao Nima Salehi, osnivač iranske hakerske i sajber grupe Ašijane. Prema navodima iz Brisela, ova grupa blisko sarađuje sa iranskom sajber policijom (FATA) i Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), koji se već nalaze pod ranije uvedenim sankcijama EU.

U zvaničnom saopštenju Savjeta EU nisu objavljena imena sankcionisanih sudija, ali je naglašeno da je ova mjera direktan odgovor na pravosudni pritisak i gušenje sloboda u toj zemlji.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas oglasila se povodom ove odluke na društvenoj mreži Iks.

„Dok Teheran intenzivira svoje unutrašnje obračune, Evropska unija će nastaviti da poziva na odgovornost sve one koji učestvuju u represiji“, poručila je Kalas.

Uvođenjem ovih novih mjera, ukupan broj pojedinaca iz Irana kojima je EU uvela sankcije (uključujući zabranu putovanja i zamrzavanje imovine) porastao je na 269, dok su pod sankcijama i 53 privredna subjekta, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Evropska unija

hakeri

sankcije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Авион за гашење пожара избацује воду док се бори против шумских пожара у Аресу, на западу Француске, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Vatrena stihija pustoši Francusku i Španiju – evakuisane desetine hiljada ljudi

58 min

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Evropol protiv ekstremističke mreže "The Com"

1 h

0
Кијев показивао дронове, руска војска извршила напад: Има мртвих и рањених

Svijet

Kijev pokazivao dronove, ruska vojska izvršila napad: Ima mrtvih i ranjenih

1 h

0
Студентски активисти учествују у демонстрацијама са захтјевом за реформу образовања, у оквиру текућег протестног покрета странке „Cockroach Janta Party“, у Калкути, Индија, у петак, 24. јула 2026. године.

Svijet

Indija: Privedeno više od 2.500 ljudi nakon ubistva policajca

1 h

0

  • Najnovije

19

06

Kako će izgledati predstojeći izbori i glasački listići?

18

59

Jeziva saobraćajka na auto-putu: Poginulo dijete u sudaru dva auta!

18

58

Centralne vijesti, 24.07.2026.

18

48

Minić posjetio višečlanu porodicu Pecikoza: Podrška kao veliko ohrabrenje

18

46

EU uvela nove sankcije Iranu: Na crnoj listi pet sudija i ključni čovjek hakerske grupe "Ašijane"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima