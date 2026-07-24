EU uvela nove sankcije Iranu: Na crnoj listi pet sudija i ključni čovjek hakerske grupe "Ašijane"

Evropska unija saopštila je da je uvela nove sankcije protiv pet iranskih sudija zbog navodnih teških kršenja ljudskih prava, kao i protiv vodeće ličnosti u sajber grupi optuženoj za pomaganje Teheranu pri cenzuri i suzbijanju informacija.

Savjet EU navodi da se na meti sankcija našao Nima Salehi, osnivač iranske hakerske i sajber grupe Ašijane. Prema navodima iz Brisela, ova grupa blisko sarađuje sa iranskom sajber policijom (FATA) i Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), koji se već nalaze pod ranije uvedenim sankcijama EU.

U zvaničnom saopštenju Savjeta EU nisu objavljena imena sankcionisanih sudija, ali je naglašeno da je ova mjera direktan odgovor na pravosudni pritisak i gušenje sloboda u toj zemlji.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas oglasila se povodom ove odluke na društvenoj mreži Iks.

„Dok Teheran intenzivira svoje unutrašnje obračune, Evropska unija će nastaviti da poziva na odgovornost sve one koji učestvuju u represiji“, poručila je Kalas.

Uvođenjem ovih novih mjera, ukupan broj pojedinaca iz Irana kojima je EU uvela sankcije (uključujući zabranu putovanja i zamrzavanje imovine) porastao je na 269, dok su pod sankcijama i 53 privredna subjekta, prenosi Kliks.