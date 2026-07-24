Kijev pokazivao dronove, ruska vojska izvršila napad: Ima mrtvih i ranjenih

Ruske oružane snage su pokrenule napad koristeći precizno vođeno oružje dugog dometa na objekat u predgrađu Kijeva gde se održavala demonstracija bespilotnih letjelica (BPL), uključujući napredne ukrajinske i strane proizvodnje, za napade na civilne ciljeve u Rusiji, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"U vrijeme napada, vodeći programeri i proizvođači bespilotnih letjelica, predstavnici komande bespilotnih sistema ukrajinskih oružanih snaga i ukrajinske obavještajne agencije koje direktno planiraju i izvršavaju napade na ruskoj teritoriji bili su prisutni u objektu", dodaje se.

Ranije danas ukrajinski mediji objavili su vijest o seriji eksplozija u Kijevskoj oblasti. Ubrzo nakon toga, pojavile su se informacije da je pogođena izložba Udruženja proizvođača bespilotnih sistema "Armada".

Prema plakatima, planirano je bilo da se prikažu bespilotne letjelice, uređaji za detekciju, radar i elektronsko ratovanje.

Portparol Oružanih snaga Ukrajine Jurij Ignjat je rekao da su izvršena dva udara na poligon u Kijevskoj oblasti gdje se održavala izložba dronova. Prema podacima ukrajinskog tužilaštva, ima 10 mrtvih i 100 ranjenih.