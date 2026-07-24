Ljubavna afera završila jezivim zločinom: Bivši guverner kriv za ubistvo trudne studentkinje

Bivši guverner oblasti Migori u Keniji, Okot Obado, proglašen je krivim za ubistvo 26-godišnje trudne studentkinje Šeron Otijeno, sa kojom je bio u ljubavnoj vezi.

Krvavo tijelo Šeron Otijeno pronađeno je 2018. godine bačeno u žbunju u blizini jednog gradića na zapadu Kenije. Obado, koji je u to vrijeme bio guverner okruga Migori, kao i još dvojica optuženih, osuđeni su u četvrtak zbog organizovanja njenog ubistva.

Smrt Šeron Otijeno izazvala je proteste širom Kenije i skrenula pažnju na rašireno nasilje nad ženama u toj zemlji.

Prema nacionalnom istraživanju, najmanje 34 odsto žena u Keniji izjavilo je 2022. godine da je doživjelo fizičko nasilje.

Sudija Sesilija Gitua izjavila je prilikom izricanja presude, koja je prenošena uživo na televiziji, da je Obado "osmislio plan za eliminaciju Šeron Otijeno".

Obezbijedio je motiv, podstrek i novac za finansiranje ovog zločinačkog poduhvata, rekla je sudija.

Dodala je da je Obadov bivši lični asistent Majkl Ojamo "omogućio izvršenje zločina", dok je bivši sekretar okruga Kaspal Obijero "obezbijedio logističku podršku i prikrivanje dokaza kako bi izbjegli otkrivanje zločina".

Sva trojica se trenutno nalaze u pritvoru i čekaju izricanje kazne.

"Zadovoljni smo presudom. Vjerujemo da je pravda konačno zadovoljena za Šeron", rekao je advokat porodice ubijene studentkinje.

Vijest šokirala Keniju

Vijest o njenom ubistvu šokirala je Keniju nakon što je novinar medijske kuće Nation Media Group, Barak Oduor, izjavio da mu se Šeron obratila zbog svoje veze sa tadašnjim guvernerom.

Njih dvoje su se sastali, nakon čega su oteti, ali je Oduor uspio da pobjegne iz automobila u koji su ih otmičari ubacili.

Dva dana kasnije pronađeno je tijelo Šeron Otijeno, sa dokazima da je možda bila silovana, kao i sa ubodnim ranama na vratu, stomaku i leđima.

Iskaz novinara, koji je bio očevidac otmice, postao je jedan od ključnih dokaza u istrazi.

Policija je uspjela da pronađe vozilo koje su koristili otmičari.

Uređaj za praćenje vozila bio je isključen na dan otmice, a ponovo aktiviran narednog dana, što je tadašnji glavni tužilac Nordin Hadži opisao kao "pažljivo isplaniran potez ubica kako bi prikrili kretanje vozila".

Istraga je utvrdila da su Obado i Šeron bili u "intimnoj vezi", iz koje je proistekla trudnoća, kojom bivši guverner, prema navodima tužilaštva, "nije bio zadovoljan".

Obado je 2018. godine negirao umiješanost u ubistvo.

Njegov advokat tada je izjavio za Bi-Bi-Si da je njihova veza bila opštepoznata i da u njoj nije bilo ničeg spornog niti zlonamjernog.

Međutim, sud nije prihvatio tu odbranu.

Tokom suđenja tužilaštvo je saslušalo 42 svjedoka i u velikoj mjeri se oslanjalo na posredne dokaze kako bi dokazalo da su Obado i njegova dvojica saučesnika zajednički organizovali ubistvo Šeron Otijeno, prenosi list Star.

(Telegraf.rs)