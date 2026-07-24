Minić: Realizovan još jedan zadatak Vlade, borci i RVI oslobođeni participacija

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Raduje me vijest iz Službenog glasnika Republike Srpske da će za par dana svi naši borci, porodice poginulih i RVI konačno biti oslobođeni plaćanja participacija za liječenje, naveo je premijer Republike Srpske Savo Minić.
"Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koji smo stavili pred Vladu koju vodim", poručio je Minić na Iksu.
Raduje me vijest iz Službenog glasnika Republike Srpske da će za par dana svi naši borci, porodice poginulih i RVI konačno biti oslobođeni plaćanja participacija za liječenje.— Savo Minić (@minic_savo) July 24, 2026
Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koji smo stavili pred Vladu koju vodim.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
19
06
18
59
18
58
18
48
18
46
Trenutno na programu