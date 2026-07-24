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Minić: Realizovan još jedan zadatak Vlade, borci i RVI oslobođeni participacija

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 18:40

Komentari:

2
Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Raduje me vijest iz Službenog glasnika Republike Srpske da će za par dana svi naši borci, porodice poginulih i RVI konačno biti oslobođeni plaćanja participacija za liječenje, naveo je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koji smo stavili pred Vladu koju vodim", poručio je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

RVI

Borci Republike Srpske

participacija

Vlada Republike Srpske

Komentari (2)

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