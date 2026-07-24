Minić: Realizovan još jedan zadatak Vlade, borci i RVI oslobođeni participacija

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Raduje me vijest iz Službenog glasnika Republike Srpske da će za par dana svi naši borci, porodice poginulih i RVI konačno biti oslobođeni plaćanja participacija za liječenje, naveo je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koji smo stavili pred Vladu koju vodim", poručio je Minić na Iksu. Raduje me vijest iz Službenog glasnika Republike Srpske da će za par dana svi naši borci, porodice poginulih i RVI konačno biti oslobođeni plaćanja participacija za liječenje.

Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koji smo stavili pred Vladu koju vodim. — Savo Minić (@minic_savo) July 24, 2026

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