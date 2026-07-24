Ko je gdje sahranjen? Selak pozvao nadležne da provjeri navode iz objave na društvenim mrežama

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je Tužilaštvo i nadležne policijske agencije da ispitaju navode iz objave koja se pojavila na društvenim mrežama, a koja sadrži veoma ozbiljne tvrdnje u vezi sa posmrtnim ostacima stradalih.

Selak je naveo da objavu ne prenosi kako bi potvrdio ili osporio njen sadržaj, već zato što smatra da ovakve tvrdnje ne smiju ostati bez institucionalne provjere.

- Pozivam Tužilaštvo i nadležne policijske agencije da utvrde istinitost ovih navoda i, ukoliko postoje elementi krivičnog djela, preduzmu zakonom propisane mjere - poručio je Selak.

Na društvenim mrežama pojavila se objava sa veoma ozbiljnim navodima.



Prenosim je ne da bih bilo šta potvrdio ili umanjio, već upravo zato što smatram da ovakve tvrdnje, ako su iznesene javno, ne smiju ostati bez provjere.



Pozivam Tužilaštvo i nadležne policijske agencije da… pic.twitter.com/t0pbABtjC8 — Selak Goran (@SelakG) July 24, 2026

Na društvenim mrežama posljednjih dana kruži komentar potpisan imenom Sedžida Todorovac, koji sadrži veoma ozbiljne tvrdnje.

U objavi, između ostalog, stoji:

"Moj rahmetli Nedžad poginuo je 1993. na Treskavici... Kada je 2004. zbog nedostatka tijela Munira S. proglasila da svako ko prijavi da mu je neko stradao u Srebrenici i donese kosti, dobija nacionalnu i 3.000 KM po tijelu, njegova ga je majka Baisa iskopala i prodala..."