Dodik: Savo Minić je odličan izbor, predano i promišljeno vodi Vladu Srpske

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je Savo Minić odličan izbor za premijera, ističući da je odgovornost za vođenje Vlade Republike Srpske preuzeo u jednom od najizazovnijih i najtežih trenutaka u istoriji Srpske.

"Od tada do danas predano i promišljeno vodi Vladu i, zajedno sa drugim predstavnicima vlasti Republike Srpske, postigao je da smo ekonomski stabilni i politički snažni", rekao je Dodik odgovarajući na pitanje Srne da li je zadovoljan radom predsjednika Vlade Save Minića i da li je opravdao izbor na tu poziciju.

Navodeći da se vrijednost Save Minića ne ogleda samo u stabilnom vođenju Vlade, Dodik je istakao da je on, prije svega, čovjek koji živi sa svojim narodom, razgovara i nikada, ni u jednom momentu nije sebi dozvolio da se otuđi.

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"Zato je u stanju da procijeni želje i potrebe stanovnika i kroz politike Vlade provodi ih u djelo. Povećane plate, borački dodaci, penzije... samo su dio onoga na čemu radi Vlada na čelu sa Savom Minićem. To je proces, a premijer je osoba koja ne planira da stane - mjere koje će obezbijediti finansijsku i svaku drugu stabilnost, bezbjednost i sveukupno poboljšanje kvaliteta života je u kontinuiranom fokusu djelovanja Save Minića", naglasio je Dodik i dodao da zato predsjednik Vlade Minić vidljivo ima podršku naroda Republike Srpske.

On je rekao da dugo sarađuje sa Minićem, prati njegov rad i uvjeren je da je napravio nepogrešivo dobar izbor.

"Njegov patriotizam je neupitan, a njegova empatija za ljude zadivljujuća. On je doktor pravnih nauka, nesumnjivi znalac u svojoj struci. Zato i ima moju podršku", zaključio je Dodik.

(Srna)