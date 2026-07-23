Potpisani ugovori sa kadetima i uručeni ključevi novih vozila SAJ-u i Žandarmeriji

Policijsku akademiju, iz želje da bude dio sistema u službi građana Republike Srpske, upisala je Tijana Kasapović iz Banjaluke.

"Poziv policijskog službenika smatram izuzetno odgovornim, časnim i zahtjevnim i potrudiću se da sutra u roku službe ispunim sve zahtjeve koji mi se nađu na putu, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana Republike Srpske", rekla je Tijana Kasapović, kadet.

Svečanošću i potpisivanjem ugovora u Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima ozvaničeno je školovanje 29. klase Policijske akademije.

"Ovo su mladi ljudi koji su prošli selekciju i počeli nastavu 13. jula, njih 359, od toga 62 devojke, tako da u ovome trenutnu imamo punu Policijsku akademiju. Srednju školu unutrašnjih poslova ćemo upisati, naravno, kada počinje i redovna školska godina. Tako da, naš proces školovanja neprekinuto traje", rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Uručeni su i ključevi novih službenih vozila Specijalnoj Antiterorističkoj jedinici i Žandarmeriji. U sklopu modernizacije Ministarstva unutrašnjih poslova, ključeve 20 vozila uručio je predsjednik Vlade Savo Minić.

"Kad je u pitanju ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu reći da je napravljen jedan veliki iskorak, u smislu opremanja savremenosti, mobilnosti MUP-a, da ćemo sa sistemom veze biti dosta, neću reći sigurniji, ali mogu reći i tako, nego bićemo dosta operativniji. MUP i naši policajci u Republici Srpskoj su garant mira. Oni garantuju i imovinu, garantuju sve ono što u Republici Srpskoj u ovom momentu treba da bude", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ova vozila ključna su podrška pripadnicima elitnih jedinica, jer omogućavaju mobilnost i na nepristupačnim terenima, transport taktičke opreme i izdržljivost. Sveukupno, ministarstvo unutrašnjih poslova od početka godine nabavilo je 570 vozila, 30 miliona maraka vrijednosti.

"Naše zadovoljstvo je veliko zato što imamo ne samo visoko obučene i etičke generacije policajaca, specijalaca i žandarmerije, nego imamo i vrhunsku opremu sa kojom se služe i mogućnosti da, kako je rekao ministar, reaguju momentalno. Oni nisu samo čuvari nasleđa nego i naše budućnosti", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske.

Po završetku svečanosti, zvaničnici su se pridružili kadetima na ručku u kantini.