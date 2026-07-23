Minić: Sud BiH podržava nelegalne radnje

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da Sud BiH podržava nelegalne radnje, što je vidljivo i iz toga da je odgodio izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Komentarišući to što je Sud BiH odgodio izvršenje rješenja kojim je IDDEEA bila zabranjena obrada ličnih podataka radi izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda, odnosno elektronskog potpisa, Minić je rekao da je ovaj sud uvijek podržavao sve što je loše, poručujući da IDDEEA mora da radi u okviru zakona da ne bi bilo problema i da se ne dođe do nenadoknadive štete.

On je rekao da je Sud BiH jedva dočekao da Kristijan Šmit izmijeni Krivični zakon i da, kaže, nakon toga sudi mimo svih zakona.

"Zato jačamo institucije Republike Srpske, a IDDEEA treba da ostane u okviru svojih nadleženosti", rekao je Minić u Banjaluci, prenosi RTRS.