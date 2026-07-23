Novac na računu poslije smrti vlasnika: Ko može da podigne pare i kada

Novac koji se nalazi na bankovnom računu preminule osobe ulazi u ostavinsku masu i dijeli se u skladu sa zakonom ili testamentom.

Pravo na nasljedstvo mogu imati bračni ili vanbračni partner, djeca, roditelji i drugi zakonski nasljednici, kao i osobe koje su navedene u testamentu.

Banka nema ovlašćenje da odlučuje kome pripada novac s računa. O tome odlučuje nadležni sud ili notar u ostavinskom postupku.

Kada nasljednici mogu raspolagati novcem?

Nasljednici mogu raspolagati novcem tek nakon što bude doneseno pravosnažno rješenje o nasljeđivanju.

Tek tada mogu podići svoj dio sredstava, prebaciti novac na vlastiti račun ili zatvoriti račun preminule osobe.

Banka postupa isključivo na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa kojim se utvrđuje ko ima pravo na nasljedstvo.

Šta ako je račun bio zajednički?

Ako je račun bio zajednički, na primjer supružnika, drugi vlasnik u određenim slučajevima može nastaviti da koristi dio sredstava koji mu pripada.

Dio novca koji je pripadao preminuloj osobi i dalje se smatra dijelom ostavinske mase.

Način raspolaganja sredstvima zavisi od ugovora koji je zaključen s bankom.

Koji troškovi mogu biti plaćeni prije podjele nasljedstva?

Prije nego što sredstva budu podijeljena nasljednicima, s računa se u određenim slučajevima mogu izmiriti troškovi sahrane, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Takođe se mogu platiti dospjele bankarske naknade, kao i eventualni dugovi koje je preminula osoba imala.

Tek nakon izmirenja tih obaveza preostali novac ulazi u ostavinsku masu i dijeli se nasljednicima, prenosi Bizportal.