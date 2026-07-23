Šta demantuju Vlado Đajić i Volja naroda Srpske?

Stranka ”Volja naroda Srpske - dr Vlado Đajić” reagovala je na tekst koji je objavljen na portalu ATV-a u vezi sa tučom u banjalučkom kafiću ”Madžestik”.

”Smatramo da su u navedenom tekstu objavljene netačne informacije kojima se nanosi šteta ugledu Volje naroda Srpske i njenog predsjednika dr Vlade Đajića. Pod punom odgovornošću tvrdimo da nijedan član Volje naroda Srpske nije učestvovao u bilo kakvom incidentu ili tuči. Prema informacijama kojima raspolažemo, u događaju su učestvovala lica koja su članovi SNSD-a, a ne Volje naroda Srpske”, navodi se u demantiju stranke.

Društvo Volja naroda Srpske: ”Naši članovi nisu učestvovali u incidentu ili tuči”

Redakcija ATV-a ukazuje ”Volji naroda Srpske” da u tekstu nigdje nije navedeno da su u tuči učestvovali članovi njihove, niti bilo koje druge stranke, već aktivisti. U pitanju su dvije različite kategorije pojedinaca, što bi ozbiljnoj organizaciji, poput političke stranke, trebalo biti poznato.

U sukobu učestvovalo najmanje 15 mladića

Napominjemo da osobe, koje su uhapšene zbog sumnje da su učestvovale u tuči u ”Madžestiku”, nisu jedini vinovnici sukoba. Prema tvrdnjama svjedoka, ali i oštećenih, u tuči je učestvovalo najmanje 15 mladića. Policija je identifikovana samo četiri... Identitet ostalih je, po svemu sudeći, poznat ”Volji naroda Srpske”, budući da pod ”punom odgovornošću tvrde” da nijedan njihov član nije učestvovao u incidentu.

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Potrebno je ukazati da stranka ne demantuje da su njihovi aktivisti organizovali besplatnu ”Žurku za mlade”, kao što je napisano u tekstu ATV-a. Ne demantuju ni tvrdnje vlasnika ”Madžestika” Bojana Sladojevića da su ga zbog organizacije tog događaja kontaktirali lično Vlado Đajić i njegov saradnik Slavko Suvajac, koji se na društvenim mrežama javno hvalio da je u ime ”Volje naroda Srpske” Centralnoj izbornoj komisiji predao zahtjev za ovjeru na učešće na predstojećim izborima.

Otpremnica za piće dostavljena na Slavkovo ime

Suvajac je aktivan na društvenim mrežama, pa je i poziv za žurku u ”Madžestiku” dijelio svojim pratiocima na Fejsbuku. Radi se o objavi na stranici ”Kulturni podijum Banja Luka”, koja redovno promoviše besplatne koncerte i događaje pod pokroviteljstvom Vlade Đajića, uz obavezni ”šer” Slavka Suvajca.

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U stranci ne navode ni da je otpremnica za piće, koje je dostavljeno u ”Madžestik”, glasila na Slavkovo ime i kontakt telefon. Istog Slavka koji je u CIK predao kandidatske liste ”Volje naroda Srpske” i koji javnost obavještava o događajima koje sponzoriše Đajić i poklonima koje nudi mladima, poput besplatnih izleta, Krajiških večeri ili žurke u ”Madžestiku”.

Ko je organizovao i platio žurku?

Naglašavamo da je ATV, poštujući postulate novinarstva, kontaktirao Đajića i Suvajca kako bi odgovorili na tvrdnje koje je iznio vlasnik ”Madžestika”, ali su naše pozive i poruke ignorisali...

Zbog toga ih pitamo ko je organizovao i platio žurku za mlade u ”Madžestiku”? Ko je platio piće, konobare i radnike obezbjeđenja? I na kraju, s kojim ciljem mladima poklanjaju besplatne žurke, koncerte ili izlete?