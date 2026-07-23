Evo kakvo vrijeme meteorolozi najavljuju za sutra

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije, a poslije podne lokalno je moguća kiša.
Ujutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno, a na istoku ponegdje uz slabu kišu.
"Prije podne se očekuje djelimično razvedravanje. Lokalno su poslije podne, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima i na istoku, mogući kratkotrajna kiša ili pljusak", saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, u višim predjelima od sedam, a dnevna od 20 do 27, na jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.
Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura.
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"Uveče i naredne noći biće pretežno vedro u svim predjelima", navode iz RHMZ-a.
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