Budimir: Dodik svakodnevno prima prijetnje od radikalnih islamista, on je štićena ličnost

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je lider SNSD-a Milorad Dodik štićena ličnost i da na dnevnom nivou prima prijetnje od radikalnih islamista, te da se MUP prema njemu odnosi u skladu sa tim.

"Predsjednik Dodik je štićena ličnost i jedna od najugroženijih na ovom području i u regionu. On je osoba koja o tome ne priča i koja od radikalnih islamskih elemenata dnevno prima prijetnje. Kao ministar donosim rješenje na osnovu uredbe o određivanju lica i objekata koja se štite na osnovu zakona, a ovdje je riječ o štićenoj ličnosti na osnovu bezbjednosnih procjena", pojasnio je Budimir.

On je naveo da MUP odlučuje o tome da li će to biti vazduhoplov ili putničko vozilo.

"Predsjednik Dodik ne priča o svojoj ugroženosti, a ugrožena je osoba. S druge strane strane, bilo bi dobro da se pojedinci upoznaju o nekim pozitivnim zakonskim rješenjima kada je riječ o štićenoj ličnosti. Ta zakonska rješenja se odnosi na sve štićene ličnosti bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju", rekao je Budimir.

On je naglasio da je Milorad Dodik srpski lider ovog prostora, te da i prijetnje upućene njemu, a koje dobija na dnevnom nivou, dokazuju tu činjenicu.

Odgovarajući na pitanje o navodima predsjednika SDS-a Branka Blanuše da "Milorad Dodik koristi helikopter MUP-a Srpske", ministar Budimir je rekao da ti ljudi nikada neće biti u prilici da imaju takav status u srpskoj istoriji koji je Milorad Dodik već zaslužio.