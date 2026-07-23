Minić uručio ključeve novih vozila pripadnicima MUP-a

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije MUP-a uručio ključeve 20 terenskih putničkih vozila.

Riječ je o terenskim putničkim vozilima marke tojota "hiluks", 14 terenskih vozila folksvagen "amarok" i šest kombija ford "tranzit", vrijednosti 4.610.904 KM.

Ovakva vozila su ključna podrška pripadnicima elitnih jedinica u njihovom radu, jer omogućavaju mobilnost i na nepristupačnim terenima, transport taktičke opreme i izdržljivost.

Tu je i 40 vozila škoda "oktavija" koje su namjenjene policiji na terenu čija je vrijednost 2.415.840 KM.

U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske sprovedeni su postupci i zaključeni ugovori o isporuci oko 500 motornih vozila raznih namjena za potrebe obavljanja redovnih poslova i radnih zadataka MUP-a Srpske, u ukupnoj vrijednosti od 30.000.000 KM.

Ova vozila se isporučuju u kontinuitetu.