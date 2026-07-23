Vrata bila širom otvorena hakerima: Vocap razgovori bili ugroženi

Istraživači kompanije Guardio otkrili su bezbjednosni problem u ekstenziji Adobe Akrobat za Gugl Hrom koji je mogao da omogući napadačima pristup informacijama prikazanim u Vocap vebu.

Napad nije zahtjevao krađu kolačića sesije niti direktno preuzimanje korisničkog naloga, već je koristio način na koji ekstenzija komunicira sa otvorenim veb servisima. Propust je označen kao CVE-2026-48294 i dobio je naziv HermetikRider. Za potencijalni napad bilo je dovoljno da korisnik koji ima instaliranu spornu ekstenziju poseti posebno pripremljenu internet stranicu koju kontroliše napadač.

Kako je funkcionisala ranjivost u ekstenziji

Prema analizi istraživača, problem je nastao zbog veze između Adobe Akrobat ekstenzije i stranice Votsap veba. Napadač je mogao da iskoristi tu komunikaciju kako bi pokušao da natjera ekstenziju da izvršava određene radnje u okviru već otvorenog Vocap prozora.

Na taj način potencijalno su mogli biti dostupni podaci koji su se u tom trenutku nalazili učitani u pregledaču. To je uključivalo informacije poput liste razgovora, imena kontakata, sadržaja poruka i podataka povezanih sa korisničkim profilom, dok poruke koje nisu bile prikazane na ekranu nisu bile dostupne.

Pristup razgovorima i preuzimanje naloga

Istraživači navode da je mehanizam mogao da se iskoristi i za pokušaj preuzimanja Vocap naloga kroz manipulaciju KR kodom za povezivanje novih uređaja. Međutim, takav scenario zahtjevao bi dodatnu radnju korisnika, odnosno da osoba sama skenira lažni KR kod koji bi joj bio prikazan.

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Zbog tog dodatnog koraka, mogućnost uspješnog napada bila je znatno ograničena. Ipak, stručnjaci smatraju da ovakvi propusti pokazuju koliko je važno pažljivo provjeravati dodatke instalirane u pregledaču, posebno one koji imaju pristup sadržaju drugih veb aplikacija.

Adobe brzo reagovao i objavio ispravku

Kompanija Adobe riješila je problem kroz verziju 26.5.2.3 svoje Hrom ekstenzije, a ažuriranje se korisnicima dostavlja automatski. Prema informacijama istraživača, između prijave problema i objavljivanja zakrpe prošla su samo 2 dana, što ukazuje na brzu reakciju kompanije.

Do sada nema potvrde da je ovaj bezbjednosni propust korišćen u stvarnim napadima. Ipak, zbog velikog broja korisnika koji imaju instaliranu Adobe Akrobat ekstenziju, istraživači smatraju da je važno da svi provjere da li koriste najnoviju verziju.

Zašto su ovakvi propusti posebno osjetljivi

Ekstenzije pregledača često imaju široke dozvole jer moraju da komuniciraju sa različitim vrstama sadržaja na internetu. Kada takav dodatak dobije pristup podacima drugih otvorenih stranica, potencijalni bezbjednosni rizik postaje mnogo veći.

Istraživači iz Guardia zato preporučuju korisnicima da redovno ažuriraju dodatke koje koriste i da uklanjaju one koji im nisu potrebni. Posebna pažnja savjetuje se kod ekstenzija koje imaju veliki broj korisnika, jer svaki propust može imati uticaj na ogroman broj uređaja, prenosi Kurir.