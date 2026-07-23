Gugl mora da plati kaznu od 890 miliona evra. Ovu kaznu izrekla je Evropska unija zbog kršenja zakona o onlajn konkurenciji.

Evropska komisija saopštila je da je Gugl prekršio Zakon o digitalnim tržištima dajući prioritet vlastitim uslugama poput Gugl Pleja i hotelskih ponuda u rezultatima pretrage u odnosu na usluge svojih konkurenata.

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Gugl je kažnjen sa 460 miliona evra zbog kršenja pravila vezanog za pretraživanje i 430 miliona evra zbog kršenja pravila vezanog za trgovinu aplikacija.

Komisija je naredila Guglu da se prema uslugama trećih strana koje se pojavljuju u rezultatima pretrage odnosi na pravedan i nediskriminirajući način i da dozvoli programerima aplikacija da daju ponude izvan Guglove trgovine aplikacija.

Napomenuli su da je Gugl već počeo testirati promjene u načinu na koji prikazuje rezultate pretrage koje uključuju vlastite usluge poput kupovine i letova. Rekli su da te promjene predstavljaju značajan napredak ka usklađenosti.

Potrošači će biti direktni korisnici odluke EU. Rezultati istraživanja će biti drugačiji u Evropi, moraće prilagoditi svoje pretraživače u budućnosti", rekli su iz Brisela.

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Predsjednik Gugla za globalna pitanja Kent Valker, osudio je kaznu kao degradaciju proizvoda koju je potaknula mala grupa sebičnih podnosilaca žalbi, što će negativno uticati na evropska poduzeća i potrošače, prenosi Kliks.

Rekao je da Zakon EU o digitalnim tržištima prisiljava Gugl da ukine funkcije pretraživanja u stvarnom vremenu koje Evropljani vole - poput trenutnog određivanja cijena i direktne dostupnosti hotela, letova i restorana - i da ukine sigurnosne zaštite na Gugl Plej.