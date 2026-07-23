Da li nošenje mobilnih telefona u džepu smanjuje plodnost kod muškaraca?

Tema koja godinama izaziva različita mišljenja kod ljudi jeste povezanost muške plodnosti sa nošenjem mobilnih telefona u džepovima.

Pojedina istraživanja pokazala su da mobilni telefoni mogu uticati na kvalitet i količinu spermatozoida zbog elektromagnetnog zračenja koje emituju. Druga, međutim, nisu potvrdila takvu povezanost ili su zaključila da je ona slaba i privremena.

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Zato su potrebna dodatna istraživanja kako bi se dobio pouzdaniji odgovor. Neplodnost pogađa približno jedan od šest parova širom svijeta, a u više od polovine slučajeva uzrok je loš kvalitet sperme.

Tokom posljednje tri decenije kvalitet sperme je u opadanju, ali razlog za to još nije jasno utvrđen. Iznesene su brojne teorije, ali nijedna nije dobila čvrstu naučnu potvrdu. Kao mogući uzroci pominju se životna sredina, genetika, način života, ishrana, stres, lijekovi, konzumiranje alkohola, pušenje i psihološki pritisak.

Studije ograničenog obima

Većina ovih pretpostavki zasniva se na epidemiološkim studijama ograničenog obima. Na spisku potencijalnih faktora našli su se i mobilni telefoni, zbog emitovanja visokofrekventnih elektromagnetnih talasa (800–2.200 MHz), koje ljudsko tijelo može da apsorbuje.

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Klinička ispitivanja na pacovima i miševima ukazala su na to da talasi koje emituju mobilni telefoni mogu uticati na kvalitet sperme i izazvati histološke promjene u testisima. Ipak, uslovi u kojima su ova ispitivanja sprovedena daleko su od svakodnevne izloženosti ljudi elektromagnetnim talasima. Slična zapažanja dobijena su i u laboratorijskim eksperimentima na ljudskoj spermi *in vitro*, ali ni ti rezultati nisu dovoljni da bi se izveli pouzdani zaključci.

Istraživanja na ovu temu su malobrojna, obuhvataju relativno mali broj ispitanika i često daju međusobno suprotne rezultate. Pored toga, na njih utiču brojni faktori koji mogu iskriviti dobijene podatke, prenosi Glas Srpske.

Bez dokaza o uzročno-posljedičnoj vezi

Jedno od najpoznatijih istraživanja sprovedeno je u Švajcarskoj 2005. godine. U njemu je učestvovalo oko 2.800 mladića starosti od 18 do 22 godine, koji su tokom procjene sposobnosti za služenje vojnog roka popunili onlajn upitnik o navikama korištenja mobilnog telefona. Studija je pokrenuta u vrijeme kada pametni telefoni nisu bili ni približno rasprostranjeni kao danas, ali je njen cilj bio da ispita moguću povezanost između izloženosti zračenju mobilnih telefona i kvaliteta sperme.

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Na kraju je samo 5,3 odsto kontaktiranih ispitanika dostavilo kompletnu dokumentaciju, uključujući i laboratorijske analize sperme neophodne za ispunjenje ciljeva istraživanja. Istraživači su analizirali učestalost i način korišćenja mobilnih telefona, kao i osnovne parametre kvaliteta sperme – zapreminu, koncentraciju, ukupan broj, oblik i pokretljivost spermatozoida.

Rezultati su pokazali da su muškarci koji su mobilni telefon koristili više od 20 puta dnevno imali oko 21 odsto manju koncentraciju spermatozoida u odnosu na one koji su ga koristili manje od deset puta dnevno. Ipak, i kod te grupe vrijednosti su ostale iznad praga koji se smatra rizičnim za plodnost. Takođe, nije utvrđeno da upotreba mobilnog telefona utiče na pokretljivost ili građu spermatozoida.

Nepotvrđena mogućnost

Iako ovi rezultati nude jedno od mogućih objašnjenja za smanjenje broja spermatozoida, oni ne dokazuju da mobilni telefoni direktno izazivaju neplodnost, niti da muškarci koji ih često koriste automatski ugrožavaju svoju reproduktivnu sposobnost. Studija pokazuje statističku povezanost, ali ne i uzročno-posljedičnu vezu. Moguće je da elektromagnetno zračenje u određenoj mjeri utiče na stvaranje sperme, ali je jednako moguće i da osobe koje intenzivno koriste mobilne telefone imaju druge životne navike koje utiču na kvalitet sperme.

Ohrabrujući rezultat istraživanja jeste to što nije pronađen dokaz da nošenje mobilnog telefona u džepu pantalona dovodi do smanjenja broja spermatozoida.

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„Ako muškarce to ipak brine, držanje telefona u torbi i ograničavanje njegovog korištenja relativno je jednostavna mjera. Ali trenutno nema dokaza da bi to poboljšalo kvalitet sperme. Što se mene tiče, nastaviću da držim telefon u džepu pantalona“, kaže dr Alan Pejsi, profesor andrologije na Univerzitetu u Mančesteru, u Engleskoj.