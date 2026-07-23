Influenseri se potukli nasred ulice: Razmjenjivali udarce dok su prelazili ulicu

Uznemirujući snimak fizičkog sukoba čiji su akteri poznati Instagram influenseri, Lazar Amidžić i Stefan Čolović, pojavio se na društvenim mrežama.

Incident se, prema prvim informacijama, dogodio u Crnotravskoj ulici na Banjici!

Snimak obračuna uočen je praćenjem društvenih mreža na Instagram profilu pod nazivom "Princ od Banjice drugovjenčani", nakon čega je priča eksplodirala na internetu i izazvala burne reakcije pratilaca.

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"Na snimku se jasno vidi kako se dvojica mladića biju pesnicama i razmjenjuju udarce dok istovremeno prelaze ulicu, ugrožavajući i sebe i saobraćaj. Snimak je ubrzo počeo masovno da se širi po grupama i društvenim mrežama," navodi izvor upoznat sa slučajem.

O slučaju je obaviještena policija i tužilaštvo.

Nezvanično, tuča se odigrala juče.

(Telegraf.rs)