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Objava Džejle Ramović uzburkala mreže: Ko je muškarac sa snimka?

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 21:07

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Објава Џејле Рамовић узбуркала мреже: Ко је мушкарац са снимка?
Foto: TikTok / dzejlar

Mlada muzička zvijezda Džejla Ramović, koja je nedavno napravila pometnju kada je na nastupu u Hrvatskoj zapjevala "Đurđevdan", ponovo je u centru pažnje zbog jednog snimka na Tiktoku.

Nakon što je njen kolega, i navodni dečko Jakov Jozinović, objavio, pa obrisao snimak na kojem se ljubi sa djevojkom na jahti, interesovanje javnosti za ovaj par ne prestaje.

Tako je bilo i ovog puta kada je na pomenutoj društvenoj mreži podijelila je snimak na kojem se vozi na Vespi iza mladića u bijeloj majici, ali se njegovo lice ne vidi zbog ugla snimanja i kacige.

"To nije Jakov"

To je bilo dovoljno da se u komentarima odmah pokrene rasprava o tome ko je misteriozni mladić. Pratilac koji je pitao "Ko je to?" dobio je više od sto lajkova na svoj komentar, a neko drugi je u priču uključio i Jakova Jozinovića."To nije Jakov", napisao je jedan od korisnika u komentarima.

Jedan od Džejlinih vernih pratilaca navodno je otkrio o kome je riječ: "Za sve koje zanima s kim je, to je Marko Vuletić, njen najbolji prijatelj", napisao je u komentarima.

Pogledajte snimak:

@dzejlar ♬ Rijeka snova Neno Belan - crnooka

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Džejla Ramović i Jakov Jozinović veza

Džejla Ramović

Jakov Jozinović

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