Masovna tuča putnika tokom leta: Avion za Liverpul se vratio na Tenerife

Tokom leta sa španskog ostrva Tenerife za Liverpul u utorak uveče u avionu kompanije Izi Džet dogodila se tuča u kojoj je učestvovalo desetak putnika zbog čega je letjelica prinudno sletjela na polazni aerodrom Tenerife-Jug.

Kapetan aviona je odlučio da se vrati na špansko ostrvo oko 30 minuta nakon polijetanja "zbog opasnosti koju je tuča putnika predstavljala za bezbjednost leta", izjavio je kontrolor letenja, prenosi Skaj Njuz navodeći da je lokalna policija je na zahtjev posade sačekala let EZY3352 po sletanju na aerodrom Tenerife-Jug.

U zvaničnom saopštenju kompanije Izi Džet je naveo da se avion vratio "zbog grupe putnika koji su se neprimjereno ponašali".

Mass mid-air brawl forces easyJet plane to return to Tenerife



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"Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo neprimjereno ponašanje prema našem osoblju. Naše kabinsko i zemaljsko osoblje obučeno je da procijeni sve situacije i da reaguje brzo i adekvatno kako bi se osiguralo da bezbjednost leta i drugih putnika ni u jednom trenutku ne bude ugrožena", navodi se u zvaničnom saopštenju kompanije.

Nakon intervencije policije i privođenja problematičnih putnika, avion sa 186 putnika nastavio je let ka Liverpulu, prenosi Tanjug.