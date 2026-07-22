Logo

Masovna tuča putnika tokom leta: Avion za Liverpul se vratio na Tenerife

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 21:40

Komentari:

0
Авион
Foto: pexels/Miguel Armas

Tokom leta sa španskog ostrva Tenerife za Liverpul u utorak uveče u avionu kompanije Izi Džet dogodila se tuča u kojoj je učestvovalo desetak putnika zbog čega je letjelica prinudno sletjela na polazni aerodrom Tenerife-Jug.

Kapetan aviona je odlučio da se vrati na špansko ostrvo oko 30 minuta nakon polijetanja "zbog opasnosti koju je tuča putnika predstavljala za bezbjednost leta", izjavio je kontrolor letenja, prenosi Skaj Njuz navodeći da je lokalna policija je na zahtjev posade sačekala let EZY3352 po sletanju na aerodrom Tenerife-Jug.

U zvaničnom saopštenju kompanije Izi Džet je naveo da se avion vratio "zbog grupe putnika koji su se neprimjereno ponašali".

"Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo neprimjereno ponašanje prema našem osoblju. Naše kabinsko i zemaljsko osoblje obučeno je da procijeni sve situacije i da reaguje brzo i adekvatno kako bi se osiguralo da bezbjednost leta i drugih putnika ni u jednom trenutku ne bude ugrožena", navodi se u zvaničnom saopštenju kompanije.

Nakon intervencije policije i privođenja problematičnih putnika, avion sa 186 putnika nastavio je let ka Liverpulu, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Masovna tuča

Liverpul

Komentari (0)

Više iz rubrike

Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Za pripadnike ovog znaka avgust će biti najsrećniji mjesec: Sav trud će se konačno isplatiti

10 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Kraj jula donosi preokret za četiri horoskopska znaka

14 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za srijedu: Moguće dobre vijesti za jedan znak

17 h

0
Фотографије Титаника изложене су у породичном албуму у Музеју транспорта у Белфасту, Сјеверна Ирска, у уторак, 14. октобра 2014.

Zanimljivosti

Na prodaju pismo putnika sa Titanika

1 d

0

  • Najnovije

22

58

Cijene nafte dostigle najviši nivo u šest nedjelja

22

52

Iran uzvraća Trampu: "Oko za oko"

22

40

Mbape ubjeđuje zvijezdu Bajerna da dođe u Madrid

22

35

U selima kod Doboja stada ovaca sve češće na meti pasa lutalica

22

32

Dmitrijev: Gas u Evropi skuplji za 50 odsto uoči zime

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima