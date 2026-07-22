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Horoskop za srijedu: Moguće dobre vijesti za jedan znak

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 07:03

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Хороскоп
Foto: pexels/Paoko

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Dan je povoljan za završavanje obaveza koje ste odlagali. Voljena osoba će imati razumijevanja za vaše planove, dok slobodni mogu upoznati nekoga na neobičnom mjestu. Odvojite vrijeme za odmor.

Bik

Moguće su dobre vijesti koje se tiču posla ili finansija. Partner će cijeniti vašu iskrenost, a slobodni bi mogli privući pažnju osobe koja im se već duže dopada. Pazite na ishranu.

Blizanci

Očekuje vas dinamičan dan i više prilika za nove kontakte. Voljena osoba će vas prijatno iznenaditi svojim postupkom, dok slobodni mogu ostvariti zanimljiv razgovor koji vodi ka nečemu više. Ne zapostavljajte san.

Rak

Bićete uspješni u rješavanju poslovnih obaveza i lakše ćete donositi odluke. Partner će vam pružiti osjećaj sigurnosti, a slobodni bi mogli dobiti poziv koji će ih obradovati. Unosite više tečnosti.

Lav

Pred vama je dan ispunjen dobrom energijom i novim prilikama. Voljena osoba će vam pokazati koliko joj značite, dok slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Izbjegavajte pretjerano naprezanje.

Djevica

Vaš trud će biti primijećen i donijeti dobre rezultate. Partner će imati strpljenja za vaše dileme, a slobodni bi mogli započeti dopisivanje sa osobom koja im je zanimljiva. Posvetite više pažnje odmoru.

Vaga

Dobro raspoloženje i pozitivan stav otvoriće vam mnoga vrata. Voljena osoba će vas obradovati lijepim iznenađenjem, dok slobodni mogu obnoviti kontakt sa nekim iz prošlosti. Jačajte imunitet.

Škorpija

Dan donosi priliku da završite važan posao bez većih prepreka. Partner će vas podržati u svakoj odluci, a slobodni mogu doživjeti susret koji će ostaviti snažan utisak. Izbjegavajte stres.

Strijelac

Imaćete dovoljno energije da realizujete sve što ste isplanirali. Voljena osoba će prihvatiti vašu inicijativu, dok slobodni mogu upoznati osobu sličnih interesovanja. Više boravite na svježem vazduhu.

Jarac

Poslovne obaveze odvijaće se bolje nego što ste očekivali. Partner će vam biti velika podrška, a slobodni bi mogli započeti novo poznanstvo koje obećava. Obratite pažnju na unos vitamina.

Vodolija

Vaše ideje će naići na dobar odziv i donijeti vam dodatno samopouzdanje. Voljena osoba će vas iznenaditi znakom pažnje, dok slobodni mogu očekivati zanimljiv susret. Ne zanemarujte fizičku aktivnost.

Ribe

Dan je pogodan za nove početke i donošenje važnih odluka. Partner će pokazati više nježnosti nego inače, a slobodni mogu ostvariti lijepo poznanstvo koje će ih zainteresovati. Čuvajte kičmu.

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